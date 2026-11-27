Arnau dejó Barcelona y hoy vive de forma autosuficiente con huerto, gallinas y caza: “Pensaba que tenía anemia”
La falta de energía en la ciudad y el encarecimiento de los pisos empujan a una nueva generación a buscar bienestar y futuro en los pueblos.
El éxodo rural en España a finales del siglo XX marcó un antes y un después en la población rural debido al impacto de millones de personas que abandonaron el campo para irse a vivir a las grandes ciudades y formar un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, existe otra realidad distinta, poco conocida, pero igual de importante: en los últimos años, la vivienda se ha convertido en un factor importantísimo que está y ha cambiado las preferencias residenciales de los más jóvenes. Para la mayoría, los municipios rurales empiezan a ser una de las mejores opciones para salir adelante debido a su alto coste. Según los datos, solo seis de cada diez españoles entre los 18 y 44 años se plantean esta opción.
Un ejemplo de ello, es el caso de Arnau, que a sus 18 años de edad dejó Barcelona y hoy, con 24, vive de forma autosuficiente con huerto, gallinas y caza, “No es lo mismo estar en un piso con ruido que abrir la ventana y tener vacas”. Según en una entrevista por diferentes medios digitales, esta rutina le ha devuelto la libertad y el bienestar físico y mental, dejando atrás el agotamiento constante de la ciudad.
"Me levantaba por la mañana con poca energía, pensaba que tenía anemia, estaba desganado"
Tener una rutina como la de Arnau no debe ser fácil para nadie, tener que gestionar la soledad a veces no es tan sencillo como lo que parece, pero sin duda es una realidad que ha elegido vivir y que no cambiaría por nada. Para generar ingresos, desde hace un tiempo, decidió poner en marcha un emprendimiento que se basaba en la cría de conejos que con ayuda de las redes sociales proporcionada, también enseñando a los más jóvenes un consumo consciente, el uso de la energía solar o algo tan sencillo como reciclar y cuidar el lugar donde vivimos.
Siete años después el joven catalán vive una vida lo más autosuficiente que puede y lo tiene bastante claro, “El objetivo no es ser 100% autosuficiente, sino el mayor número posible dentro de que no me ocupe tampoco todo el día a eso". Además de la parte de alimentación, a nivel de energía para calentar la casa en el invierno utiliza una estufa que funciona con leña que él mismo corta y recoge, "así hago un poco de gimnasio", comenta. Arnau resumió su estilo de vida, como algo impensable para los que viven en la metrópoli, algo que él necesitaba, y que le ayudó a recuperar la energía que poco a poco lo consumía, "Me levantaba por la mañana con poca energía, pensaba que tenía anemia, estaba desganado".
Más historias para conocer
Aunque parezca que el caso de Arnau no es el único, la realidad es muy diferente. Existen muchas personas que también invierten en lo rural y en poder formar su vida en el campo como es el caso de Marta, quien dejó Badalona para poder reabrir un bar en su pueblo natal en Teruel de 12 habitantes e impedir la despoblación, "esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy”.
También historias como las de Ana y Máximo, un matrimonio que decidieron apostar por sus sueños y compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente".
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