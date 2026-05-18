El arco triunfal de Norman Foster, arquitecto ganador del Pritzker, es una torre de casi 48 pisos en Madrid: "Un poderoso edificio simbólico"
Norman Foster, el inglés más español de la arquitectura: ha dejado su huella en nuestro país en numerosos edificios, pero ninguno se iguala a la reconocida como Torre Foster, que ha cambiado de nombre en varias ocasiones.
El arquitecto británico se enamoró de España y quiso dejar su huella en varios edificios de la capital: desde imponentes rascacielos corporativos hasta centros culturales llevan su ADN. Lo cierto es que Madrid, a diferencia de otras grandes capitales europeas, ha evolucionado en su skyline combinando edificios históricos con proyectos contemporáneos que, poco a poco, han redefinido su perfil urbano. Es en este episodio donde el nombre de Norman Foster entra en juego como uno de los arquitectos más influyentes del panorama internacional.
Entre los edificios más llamativos, se encuentran el Edificio Axis (Plaza Colón): una vistosa transformación del antiguo edificio Barclays terminada en 2020. Foster hizo una fachada transparente de acero y vidrio con una malla geométrica exterior que conectaba el espacio comercial y de oficinas directamente con la plaza. También tiene la Norman Foster Foundation: ubicada desde 2017 en un histórico palacete de 1912 en el distrito de Chamberí, alberga sus archivos, maquetas y un pabellón moderno en el patio... Pero eso no es todo.
La inconfundible huella de Norman Foster en Madrid
El arquitecto está trabajando actualmente en la ampliación del Museo del Prado (Salón de Reinos) junto a Carlos Rubio. La intervención incluye un gran atrio semiabierto en la fachada sur y sumará 2.500 metros cuadrados expositivos a la pinacoteca. Tras algunos retrasos por hallazgos arqueológicos, se estima que su apertura oficial al público se realice en el segundo semestre de 2027. Entre otros proyectos, se encargó del diseño íntegro de la segunda planta del Hotel Puerta América... ¡Y mucho más!
Pero como ocurre con cualquier gran intervención urbana, el debate está servido. Para algunos, este tipo de edificios representan progreso y proyección internacional. Para otros, existe el riesgo de transformar demasiado el carácter tradicional de la ciudad. De hecho, la Torre Foster ha sido siempre muy comentada por otros profesionales: "Si se mira el skyline de las cuatro torres, quizá la Torre Cepsa no es la que primero se te queda en la cabeza", comenta Emiliano Domingo para Arquitectura y Diseño.
La majestuosa torre que roba la mirada de cualquier madrileño: tiene 48 pisos y casi 250 metros de altura
El arquitecto británico, ganador del prestigioso Premio Pritzker y responsable de algunas de las construcciones más emblemáticas del mundo, creó para Madrid una torre de casi 48 plantas definida por el propio Foster como “un poderoso edificio simbólico”. La Torre Cepsa, ubicada en el complejo de las Cuatro Torres de Madrid, se levanta sobre los antiguos terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y alcanza casi los 250 metros de altura repartidos en 34 plantas de oficinas.
Es uno de los rascacielos más altos de España y una de las construcciones más reconocibles del perfil financiero de la capital. El proyecto comenzó en 2004 impulsado inicialmente por Repsol YPF, aunque durante las obras el edificio pasó a manos de Caja Madrid (posteriormente Bankia). Finalmente, en 2013, la petrolera Cepsa acordó instalar allí su sede corporativa en España, dando nombre definitivo al inmueble (de ahí tantos cambios con su nombre).
En cuanto a estética y funcionalidad, los núcleos laterales de comunicaciones y servicios enmarcan las plantas de oficinas, creando amplios espacios interiores diáfanos de aproximadamente 1.200 metros cuadrados por planta. Esta disposición facilita que diferentes compañías puedan ocupar o adaptar los espacios con flexibilidad. Eso sí, en la base del edificio destaca el gran atrio acristalado de 22 metros de altura que conecta visualmente la calle con el interior, lo que se puede llamar el 'arco' del edificio.
Lo que está claro es que la Torre Cepsa se ha consolidado como uno de los grandes símbolos del distrito financiero madrileño y una de las imágenes más reconocibles del skyline de la ciudad. Prácticamente todo madrileño o visitante frecuente de la capital sabe de qué edificio estamos hablando.
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