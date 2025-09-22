El arco romano mejor conservado de España está en un pueblo de 300 habitantes: una joya de la arquitectura e única en el país

Extremadura siempre será la gran infravalorada de España, pero cuenta con monumentos y lugares muy interesantes, como el Arco de Cáparra en mitad de la Vía de la Plata. Este arco de forma cuadrifonte fue testigo de la riqueza de Cáparra hace 20 siglos. Se construyó en el siglo I d.C., bajo el mandato del emperador Trajano, y servía como puerta de entrada a la ciudad que hoy ya no existe y está entre las actuales Guijo de Granadilla y Oliva de Plasencia.