El arco romano mejor conservado de España está en un pueblo de 300 habitantes: una joya de la arquitectura e única en el país
Este precioso e impresionante arco formó parte de una de las ciudades romanas más importantes de España que hoy ha caído en el olvido.
Al norte de Cáceres, entre la sierra de Lagunilla, los montes de Tras la Sierra y la sierra de Santa Bárbara se encuentra la comarca de Tierras de Granadilla. Una comarca marcada por la historia del embalse de Gabriel y Galán, los celtíberos y los romanos. Estos últimos construyeron una ciudad cuyos restos perduran todavía hoy en día, aunque para la cultura popular haya quedado completamente olvidada.
Extremadura siempre será la gran infravalorada de España, pero cuenta con monumentos y lugares muy interesantes, como el Arco de Cáparra en mitad de la Vía de la Plata. Este arco de forma cuadrifonte fue testigo de la riqueza de Cáparra hace 20 siglos. Se construyó en el siglo I d.C., bajo el mandato del emperador Trajano, y servía como puerta de entrada a la ciudad que hoy ya no existe y está entre las actuales Guijo de Granadilla y Oliva de Plasencia.
Un arco romano único con 20 siglos de historia
Solo existe este arco cuadrifonte en España, el 'tetrapylon', por lo que eso de que es único es cierto por completo. Era símbolo del estatus de la ciudad de Cáparra, que se convirtió en una de las más importantes del Imperio Romano debido a su posición estratégica. Por allí pasaban todas las rutas comerciales de la zona y gozaba de cierta autonomía política. Actualmente tan solo podemos apreciar el arco y los restos de lo que un día fue.
El yacimiento arqueológico revela cómo era aquella urbe, con el foro como centro neurálgico junto al tetrapylon con columnatas y templos dedicados a Júpiter, el patrón de Cáparra; las termas públicas donde los romanos socializaban y se relajaban; y el anfiteatro, ubicado extramuros, donde se reunían para ver los espectáculos populares. Pero llegó el declive, con la entrada de los musulmanes a la Península Ibérica en el siglo VIII.
Hasta 1929 no comenzaron las excavaciones arqueológicas para descubrir esta maravilla romana. Hoy es signo de la herencia cultural de España, manteniéndose en pie a pesar de las inclemencias del tiempo. Es también una de las sedes del Festival del Teatro Clásico de Mérida, por lo que pueden verse representaciones en un entorno singular y exclusivo. Además, el pueblo más cercano, Oliva de Plasencia, es ideal para hacer una escapadita.
Un paseo por Oliva de Plasencia
Goza de una ubicación privilegiada, en el valle del Ambroz. Además, es parte de la mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla y no alcanza los 300 habitantes. Lo más llamativo de la zona es el paisaje natural bañado por aguas fluviales que hace que se creen cientos de rutas de senderismo preciosas. Desde allí también parte la ruta hasta los restos arqueológicos de la ciudad de Cáparra, así que es el punto de partida perfecto para visitarla.
Pero no solo eso, porque Oliva de Plasencia esconde otros muchos atractivos entre sus callejuelas, como el Palacio de los Condes de Oliva, una casa señorial del siglo XVIII; un miliario de la época del emperador Adriano; o la iglesia de San Blas, un gran ejemplo de la arquitectura renacentista de este área. La dehesa extremeña esconde joyas tan espectaculares como esta, aunque muchas veces queda tan olvidada que parece que no existe.
