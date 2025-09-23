El archipiélago de Alicante que está declarado Conjunto Histórico-Artístico: tiene una isla pirata y aguas tan cristalinas como las del Caribe

Y ahí, en el mar, es donde están sus otros tesoros, algunos ocultos bajo el agua, otros a la vista, como la misteriosa cueva del Llop Marí. Es algo así como dos aberturas en medio de una pared de roca a las que se llega desde una pequeña cala. En días sin oleaje, se puede acceder a este lugar de aguas cristalinas, un paraíso que (a pesar del turismo masivo que suele visitar la zona en los meses de verano) sí está protegido.