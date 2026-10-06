Todos van a Archena, pero pocos conocen el balneario romano de Fortuna: una cueva con versos pintados hace 2.000 años y baños termales al aire libre para el reuma

En la Sierra del Baño, en Fortuna (Murcia), hay una cueva con las paredes cubiertas de inscripciones romanas: textos escritos con pintura roja sobre un fondo que antes se pintó de negro. Uno de ellos es un verso en latín que, traducido, dice que "las aguas de las ninfas apagan otros fuegos, pero que a quien lo escribió, junto a esas fuentes, lo quema un amor más violento". Lo estudiaron los epigrafistas Stylow y Mayer en 1987, y la base de datos CLEO, de la Universidad de Sevilla, lo fecha en la segunda mitad del siglo I d.C. En la misma pared hay además versos tomados de la Eneida, el poema de Virgilio.

Exterior de los Baños de Fortuna / Istock / Rudi Ernst

A unos 2.650 metros de allí, al pie de la sierra, brota un manantial de agua caliente junto a una piscina romana tallada en la roca, un templo y una hospedería. Los arqueólogos de la Universidad de Murcia estudian los dos lugares como un mismo conjunto: los restos del balneario ayudan a entender los textos de la cueva y viceversa, y una antigua cañada los sigue uniendo. Para concer todo esto hay dos lugares que tienes que tener en el radar: el Santuario Romano de la Cueva Negra, donde conocer la historia; y el Balneario de Leana, en los Baños de Fortuna, donde probar sus históricas aguas.

Sara Fernández García

El balneario romano: una joya histórica

La piscina del Santuario Romano de la Cueva Negra está tallada en la roca y se baja a ella por gradas. A su lado, el ninfeo monumental conserva escalones erosionado con un canal central que recogía la salida del agua. A pocos pasos quedan los restos de la hospedería y la grieta de la que brotaba el manantial, localizada en diciembre de 1999 por el equipo de la Universidad de Murcia. El templo, dedicado a una tríada divina, completa un conjunto cuya hospedería indica que hasta allí acudía gente de muy lejos. Eso se ve en la abundancia de lucernas, que sugiere que muchos viajeros llegaban o salían de noche.

El conjunto se monumentalizó entre finales del siglo I a.C. y comienzos del siglo I d.C. y su prosperidad se mantuvo, según Gonzalo Matilla Séiquer, director de las excavaciones (2003), desde los Julio-Claudios hasta los Antoninos. En el siglo XII se reformó como baño islámico, manteniendo las incripciones de ese enigmático poema.

En la cueva negra puedes ver versos de hace 2.000 años. / Turismo de la Región de Murcia.

Esta zona, aviso para navegantes, no es apta para el baño pero si ofrece rutas guiadas gratuitas con reserva previa, que incluyen los Baños Romanos y la Cueva Negra. Pero no te preocupes porque si que hay una forma de probar sus aguas: en un balneario del pueblo que se nutre de las mismas aguas. Pero primero... un poco de historia.

La Cueva Negra: subir a leer versos pintados hace 2.000 años

El verso de las ninfas aparece al menos dos veces en la pared, con variantes de escritura, según las bases epigráficas de Heidelberg y de Sevilla. Estos textos citan a las ninfas, que son el culto principal, y a Baco. Una fecha, el sexto día antes de las calendas de abril, que equivale al 27 de marzo, se repite hasta cuatro veces y se corresponde con la fiesta de la Magna Mater, la Cibeles romana.

Que en la pared había letras lo sabían en Fortuna; el salto a la ciencia llegó en 1981, cuando los estudiantes de Historia Antigua Anselmo Sánchez Ferra y Gregorio García Herrero fueron a comprobarlo. Fue en la excavación de tanteo, en diciembre de 1985, cuando se encontró un abundante sílex, que sirve como indicio de que este lugar estuvo ocupado desde la Prehistoria. Y todo esto, ahora, es lo que hace famso a un pueblo que es famoso por sus aguas indicadas para diversas dolencias.

El balneario: baños termales abiertos todo el año

El balneario del pueblo declara que sus aguas brotan a 46 ºC, aunque si preguntas en el pueblo te dirán que pueden ascender a los 52 o 53 ºC. Diversos estudios de estas aguas llegaron a la conclusión de que son ricas en azufre, en sodio y en calcio y se pueden probar en un complejo que agrupa los hoteles Balneario, Victoria y España. Su balneario funciona desde 1846, según la Universidad de Murcia, a más de 200 metros del yacimiento romano y con las mismas aguas.

Piscina exterior del Balneario de Leana. / Balneario de Leana

Para quien quiera probarlas tiene que ir hasta el balneario de Leana: tiene dos grandes piscinas termales al aire libre abiertas todo el año, que suman 600 metros cuadrados de lámina de agua, y un Spa Romano con piscinas de hidromasaje, volcán de burbujas, duchas aromáticas y vaporario. Entre los tratamientos hay aerosol, pulverización faríngea y ducha nasal para las vías respiratorias, y baños termales, de burbujas y duchas a chorro para el reuma, declarando el balneario que sus aguas se usan en dolencias reumatológicas y respiratorias.

Con agua a esa temperatura, los tiempos de inmersión y las contraindicaciones (problemas cardiacos, embarazo, hipertensión) los fija el servicio médico del propio balneario, que conviene consultar antes del baño.

Fuente en el balneario de Leana / Balneario de Leana

Qué ver en Fortuna y alrededores

Más allá de sus aguas el pueblo tiene mucho más que ofrecer. Una de las visitas imprescindibles es la Casa Consistorial, que guarda unas pinturas "panneaux" declaradas Bien de Interés Cultural. También la Casa Convento, un conjunto modernista con una decoración de arabescos realmente bonita. Para los que quieran más agua: la Fuente de San Roque, con siete caños originales que daban aguaal pueblo y a los rebaños que iniciaban las trashumancia. Si buscas una iglesia... la de la Purísima, que tiene un retablo barroco y guarda la Custodia de las Espigas.

A 1,6 kilómetros al sur del pueblo está el Castillico de los Moros, un rectángulo de 40 por 15 metros de los siglos XII y XIII. A solo 100 metros del yacimiento romano se excavó la necrópolis ibérica del Castillejo de los Baños, de los siglos V a.C. a I d.C., y el poblado del Castillico de las Peñas tuvo una primera fase ibérica entre el siglo V a.C. y el II d.C. En Abanilla, la Reserva Natural Fluvial del río Chícamo, un paisaje de cárcavas tipo badlands que se recorre con visitas guiadas que concierta la Oficina de Turismo de Abanilla.