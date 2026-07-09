El árbol más viejo de España es un olivo catalán que fue plantado hace 1.700 años en la época romana: el perímetro de su tronco supera los 8 metros y todavía hoy día sigue dando aceitunas

Árbol majestuoso y robusto, el olivo es uno de los símbolos que une a todos los países de alrededor del Mediterráneo. Introducido en la península ibérica por los fenicios en el siglo VIII a.C., desde entonces el olivo supone uno de los principales cultivos de España. Tan importante es el cultivo de olivos en España que en la época moderna su aceite se ha convertido en un elemento fundamental de nuestra dieta; además, España es el mayor productor de aceite de oliva de todo el mundo.

El olivio es uno de los principales emblemas del Mediterráneo / Istock / Yarphoto

Ya desde la época en que los romanos dominaban las tierras ibéricas el olivo a sido uno de los principales motores económicos y gastronómicos del territorio. Fueron ellos quienes hace más de 1.500 años plantaron el que está considerado el árbol más antiguo de toda España: es el olivo bautizado con el nombre de La Farga del Arión, situado en el sur de la provincia de Tarragona.

Un aceite milenario

En el Museo Natural de los Olivos Milenarios del Arión, situado a 10 minutos en coche de la localidad de Ulldecona, la Farga del Arión fue plantado alrededor del 314 d.C. durante el reinado del emperador Constantino I el Grande. Lo curioso no es que el árbol siga en pie, algo que consiguen muchos de los árboles milenarios que hay repartidos por el mundo, sino que tras más de 1.700 años el árbol siga dando fruto.

Testigo del auge y caída de civilizaciones, batallas, revoluciones y hasta desastres naturales, el olivo alcanza los 6,5 metros de altura mientras que su tronco supera los 8 metros de perímetro, llegando a los 18 metros en su base perimetral. Para determinar la edad del árbol, la Universidad Politécnica de Madrid recurrió a una combinación de técnicas de datación, las cuales incluían la datación por carbono 14, que permite establecer la edad de materiales orgánicos mediante la descomposición radiactiva.

Mar de olivos

Pero la Farga del Arión no está solo. El árbol más longevo de España y uno de los olivos más antiguos del mundo está acompañado de otros 1.500 olivos milenarios situados en los alrededores de Ulldecona; 35 de estos se emplazan en la finca visitable del Museo Natural de los Olivos Milenarios del Arión. Si visto desde tierra este museo al aire libre ya es toda una maravilla, a vista de pájaro ofrece una estampa increíble, similar a la de un mar de olivos infinitos.

Las dimensiones de la Farga del Arión son casi monumentales / Herodotptlomeu

Aunque el Museo Natural de los Olivos Milenarios cuenta con dos zonas de entrada libre – el Área de Olivos Milenarios de la Foia y el Área de Olivos Milenarios Camino de Montsià –, para poder visitar la Farga del Arión hay que pagar entrada. La visita, además, se hace con un guía, que a lo largo del recorrido desvela secretos y curiosidades de los olivos del museo; como el hecho de que la Farga y otros 149 olivos milenarios son los encargados de proporcionar las aceitunas utilizadas para la elaboración del aceite de oliva virgen extra Aceite Farga Milenaria, un producto cargado de simbología e historia.

Junto a la Vía Augusta

La plantación de estos olivos no fue cosa del azar. La localidad de Ulldecona, municipio junto al cual se emplaza el museo, se sitúa muy cerca de la Vía Augusta, la que en su día fuera una de las arterias principales del Imperio Romano. Es por esto que pasear por la zona abre una vía directamente al pasado, con un recorrido que nos permite descubrir los intríngulis de la sociedad de la época.

Tarragona fue una de las principales ciudades de la provincia romana de Hispania / Istock / LUNAMARINA

Algo que hace todavía más especial el paseo es el hecho de que, en 1997, la Generalitat de Catalunya declaró la Farga del Arión como monumental. Diez años más tarde, en 2007, la AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo) le otorgó el premio al Mejor Olivo Monumental de España.