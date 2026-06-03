El árbol de más de 400 años que sobrevive al calor en Sevilla es Monumento Natural: es considerado el más bonito de España y el sexto de Europa, tiene 12 metros de altura y cada año acoge la Romería de la Virgen de Fátima

En el corazón de la Sierra Sur de Sevilla, lejos de las rutas turísticas más concurridas de Andalucía, se esconde uno de esos lugares capaces de despertar admiración con solo contemplarlo. Entre colinas cubiertas de encinas, antiguas vías ferroviarias reconvertidas en senderos y pueblos que parecen de otra época, uno de los paisajes más auténticos de la provincia no tiene ni un castillo, ni una iglesia centenaria: es el Chaparro de la Vega, una encina monumental que desde hace siglos domina el paisaje de Coripe y que se ha convertido en uno de los grandes símbolos naturales de la provincia.

Su principal emblema de este pueblo no es un monumento histórico, es sencillamente una encina. Pero una encina extraordinaria. Esta joya botánica se ha convertido en uno de los árboles más admirados del continente. Su silueta domina el paisaje desde hace varios siglos y su enorme copa proyecta una sombra tan amplia que resulta difícil encontrar un ejemplar similar en toda la península. Ha servido durante generaciones como punto de encuentro para vecinos, peregrinos y visitantes. Bajo sus ramas, cuentan en la localidad, pueden reunirse cientos de personas al mismo tiempo.

Adriana Fernández

Entre las actividades que se realizan a su sombra, destaca la Romería de Fátima a mediados del mes de mayo cada año. Y lo cierto es que no es extraño que haya sido distinguido entre los árboles más destacados de Europa y que atraiga cada año a miles viajeros, fotógrafos o amantes de la naturaleza. Mientras tanto, la historia de su pueblo se remonta a tiempos remotos, cuando diferentes civilizaciones ocuparon estas tierras estratégicas del sur peninsular. Restos arqueológicos, antiguas construcciones defensivas y hallazgos prehistóricos recuerdan que la presencia humana aquí se extiende a lo largo de más de 2.000 años.

Qué más ver en Coripe (y en sus alrededores) La iglesia de San Pedro preside el centro urbano, mientras que los establecimientos locales permiten degustar algunos de los sabores más representativos de la sierra, con el aceite de oliva virgen extra como protagonista indiscutible. Asimismo, muy cerca discurre la célebre Vía Verde de la Sierra, uno de los itinerarios más atractivos del sur de España. Sus túneles, viaductos y antiguos apeaderos atraviesan paisajes espectaculares donde es posible caminar, pedalear o simplemente detenerse a contemplar el vuelo de los buitres leonados sobre el peñón de Zaframagón.

Chaparro de la Vega, Monumento Natural de Andalucía (Sevilla, Coripe) / Wikimedia Commons

La encina más destacada de España es también una de las más bonitas de Europa

Los expertos estiman que esta encina supera los cuatrocientos años de vida, tiene 12 metros de altura y 30 metros de diámetro. Durante ese tiempo ha sido testigo silencioso de la evolución de la comarca, sobreviviendo a sequías, tormentas y cambios en el paisaje. Su privilegiada ubicación, junto al cauce del río Guadalporcún y rodeada de un entorno de gran valor ecológico, ha favorecido un crecimiento excepcional que hoy la sitúa entre los ejemplares más impresionantes de nuestro país.

A día de hoy, debido a sus cientos de años, los especialistas supervisan periódicamente su estado para garantizar su conservación frente a problemas derivados de la compactación del suelo, el envejecimiento natural o determinadas plagas. Pero la realidad es que la importancia de este ejemplar va mucho más allá de su tamaño. En 2001 fue reconocido como Monumento Natural de Andalucía, una figura de protección que garantiza la conservación de este singular patrimonio vivo.

Chaparro de la Vega (Sevilla) / Istock / Sara Ruiz

Más recientemente, su fama ha trascendido fronteras tras ser elegido Árbol del Año en España, un reconocimiento que lo dio a conocer a miles de personas y que lo ha situado entre los árboles más emblemáticos del continente europeo. Para aquellos amantes de la naturaleza, incluirlo en una ruta de senderismo es una decisión casi obligatoria.