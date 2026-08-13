Unos operarios abrieron una zanja y aparecieron 600 kilos de monedas romanas: el hallazgo accidental que dejó en shock a los arqueólogos en 2016

Época de esplendor e infinitos avances, tanto tecnológicos como sociales y artísticos, la antigua civilización romana dejó tras de sí incontables tesoros arqueológicos. Algunos de los más famosos y mejor conservados se mantienen, como es de suponer, en Italia; pero repartidos por los demás territorios donde los romanos se asentaron también se han ido descubriendo muchos de ellos. Si bien la gran mayoría de ellos son arquitectónicos, como pueden ser los monumentos de la ciudad de Mérida o el teatro romano de Tarragona, por el territorio español se han hecho hallazgos de todo tipo.

El templo romano de Diana, en Mérida / Istock / herraez

Fue en el año 2016, durante unos trabajos realizados en un campo de olivares, que se hizo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas en España. Ese 27 de abril, un conjunto de 19 ánforas fue encontrado en la localidad sevillana de Tomares; dentro de estas ánforas estaban escondidas más de 50.000 monedas de bronce de la época romana, las cuales alcanzaban un peso de unos 600 kilos.

Adriana Fernández

Un tesoro que brotó del subsuelo

Hace ahora poco más de 10 años, en el municipio sevillano de Tomares se hizo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años. El descubrimiento tuvo lugar mientras unos operarios trabajaban en el Olivar de El Zaudín, el cual estaban acondicionando para convertirlo en un nuevo parque público para la ciudad. Fue una de las máquinas excavadoras la que, inesperadamente, arrastró parte de un conjunto de 19 ánforas, en el interior de las cuales se guardaban lo que parecían ser monedas.

Este conjunto fue bautizado como el Tesoro de Tomares, el cual la entonces Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía calificó como un descubrimiento de un “valor histórico incalculable”. Las 19 ánforas del conjunto, 9 de las cuales permanecieron intactas tras el hallazgo, contenían en su interior más de 50.000 monedas de bronce, llamadas en la antigüedad nummos. Una excavación arqueológica llevada a cabo un tiempo después supuso el hallazgo de otras 105 monedas, con lo que el total de las piezas se alzaba hasta las 53.208.

Una de las ánforas del Tesoro de Tomares / Anual

Acuñadas en bronce y recubiertas de plata, los científicos y arqueólogos al frente de la investigación concluyeron que las monedas – en las que aparecen las figuras de los emperadores Maximiano, Constancio I, Diocleciano y Galerio – databan de entre los años 294 y 310 d.C. Se estimó también que las ánforas fueron enterradas durante el primer tercio del siglo IV, aunque todavía se desconocen las causas que llevaron a sus dueños a esconderlas.

Una antigua villa reconvertida en parque

Los estudios arqueológicos que comenzaron tras el hallazgo de las monedas concluyeron que el lugar donde se hizo el descubrimiento perteneció en su día a una villa olivarera romana, hecho que podría explicar el que las monedas se guardaran en ánforas de aceite. Debía de tratarse de una villa olivarera de gran reputación y valor, pues se estima que el valor económico actual de el conjunto roza el medio millón de euros.

Cuatro de las monedas encontradas en Tomares / Anual

El Tesoro de Tomares se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla, la cual se encuentra separada de Tomares tan solo por el cauce del río Guadalquivir. Además, para celebrar el décimo año del hallazgo, el museo inauguró el pasado 27 de abril una exposición especial en la que se recorren estos 10 años de investigación. Un muy buen acompañamiento para la visita al museo es acercarse al Parque del Olivar del Zaudín, situado en la parte sur de la ciudad de Tomares; dando un paseo por los caminitos que atraviesan el parque, el cual está cubierto de olivos, podemos intuir la importancia y grandeza que este rincón ha tenido para la historia.