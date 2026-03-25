El antiguo paisaje romano de España declarado Patrimonio de la Humanidad que tienes que conocer ahora: poco masificado, es la combinación perfecta entre historia y naturaleza

Por la riqueza del paisaje y por la historia que hay detrás, este lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad. Una obra de ingeniería de más de 700 kilómetros de canales que captaban y conducían el agua de los alrededores hasta el corazón de estos montes con la intención de hacer inestable el conglomerado para su derrumbe desde dentro y así extraer el oro que había en su interior. Oro que, por cierto, servía para acuñar las monedas imperiales o áureos.