El antiguo paisaje romano de España declarado Patrimonio de la Humanidad que tienes que conocer ahora: poco masificado, es la combinación perfecta entre historia y naturaleza
Es ideal si te gusta el senderismo: caminar por aquí es como viajar a otro planeta, literal.
Aunque parezca increíble, todavía quedan sitios en España por descubrir, lugares a los que todavía no ha llegado el turismo masivo y en los que es fácil tener la sensación de estar viendo algo diferente. Y eso nos gusta.
Una de esas rarezas la hemos descubierto en un lugar remoto de Castilla y León, concretamente en la comarca de El Bierzo. Un paisaje que parece salido de otro planeta y que, sin embargo, es completamente terrenal.
Considerado por muchos como uno de los lugares más bonitos del mundo, su singularidad reside en una peculiar orografía surgida de la mano humana y la erosión del terreno. Y es que, donde muchos solo ven un paisaje de montañas rojizas que se elevan desde el bosque, en realidad se esconde uno de los grandes secretos de la provincia.
Estamos en Las Médulas. Y es ahí, muy cerca de la localidad, donde surge un entorno paisajístico creado tras el abandono de una antigua explotación minera de oro romana. El resultado es un paisaje singular y muy característico que en ocasiones puede parecer hasta irreal. Como si saliera de otro planeta, que bien podría ser Marte, por el color rojizo de la tierra.
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad
Por la riqueza del paisaje y por la historia que hay detrás, este lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad. Una obra de ingeniería de más de 700 kilómetros de canales que captaban y conducían el agua de los alrededores hasta el corazón de estos montes con la intención de hacer inestable el conglomerado para su derrumbe desde dentro y así extraer el oro que había en su interior. Oro que, por cierto, servía para acuñar las monedas imperiales o áureos.
Fueron aquellas demoliciones las que generaron un nuevo paisaje, y las que ocasionaron la caída de gran parte de la masa de las montañas, dejando a la vista solo el área del tuétano, o médula, de ahí el nombre con el que desde aquellos tiempos se conoce a este lugar.
Hoy puede sonar incluso normal, pero en aquellos años, las explosiones tenían que ser descomunales. De hecho, así lo cuenta Plinio el Viejo en su libro ‘Historia Natural’, aludiendo a “un estruendo que no puede ser imaginado por la mente humana, así como un increíble desplazamiento de aire”.
Rutas de senderismo
Aquel nuevo paisaje, generado a partir de materiales extraídos de las minas y amontonados en los alrededores, crearon valles y parajes excepcionales, como sucede con el lago Carucedo, un humedal que los romanos crearon aparentemente sin intención, pero que hoy se ha convertido en uno de los tesoros naturales de Las Médulas.
Para una primera vez, nada como subir hasta alguno de sus miradores para contemplar este lugar en todo su esplendor y admirar su existencia. Hay tres: Reirigo, Las Pedrices y Chao de Maseiros, y son el enclave perfecto para visitar al amanecer, justo en ese momento en el que las primeras luces del día asoman comenzando a pintar de rojo brillante este lugar.
Después, partir rumbo a una ruta circular por el paisaje de Las Médulas puede ser la mejor opción: de todas las rutas de senderismo que hay, es la más larga (14.5 kilómetros), pero también la más interesante. Se realiza en cuatro horas aproximadamente, pero es la que permite disfrutar de panorámicas de excepción.
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