Un pueblo muy castellano, perfecto para disfrutar del viento, el silencio y la alegría castellana.
En el centro de Tierra de Campos, donde el campo amarillo se incrusta en el corazón de aquel que lo sabe apreciar, hay un pueblo que conecta la Castilla más austera con una de las mayores fortunas del planeta. Os hablo de Villafrechós fue durante siglos villa de señores feudales, granero agrícola y tierra de pastores. Mucho después, de aquí saldría Salvador Bezos, abuelo de Jeff Bezos. El dato es real, pero lo interesante no es la anécdota, es el contraste. Porque pocas cosas explican mejor España que un lugar donde el tiempo sigue marcándose por la cosecha… mientras el mundo corre a otra velocidad.
Pero, ¡ojo cuidado! Pues Jezz Bezos no tiene ni una pizca de sangre española. Nació en Albuquerque, en Nuevo México, y su madre, Jackelin Gise, lo tuvo con solo 17 años. El apellido Bezos no procede de su padre biológico, sino de su padre adoptivo, Miguel Bezos, quien lo adoptó cuando era niño. Miguel Bezos era cubano, pero hijo de emigrantes españoles. Su padre, Salvador Bezos, nació en Villafrechós y vivió allí sus primeros 14 años antes de emigrar con su familia a Cuba a mediados de la década de 1920, en plena oleada migratoria desde Castilla hacia el Caribe. Desde allí, la familia acabaría dando el salto a Estados Unidos.
De villa feudal a pueblo del cereal
Villafrechós lleva aquí mucho antes de que nadie pensara en escapadas rurales. Está documentado desde el siglo XII y durante siglos fue villa de señorío, una de tantas piezas que encajaban el puzzle de Tierra de Campos, ese territorio que alimentó a Castilla cuando alimentar a Castilla era casi una cuestión de Estado. La vida giraba (y durante mucho tiempo siguió girando) alrededor del cereal, de la ganadería ovina y de los caminos que llevaban al mercado más cercano. Nada extraordinario, pero sí constante.
El entorno de Villafrechós es el de mi amada Tierra de Campos; horizontes amplios, campos abiertos y una luz que cambia con las estaciones. Aquí las montañas no son las protagonistas, lo son la vida, la tradición, sus gentes y sus anécdotas. Y es que, lo que es seguro, es que esta tierra no pasó por la historia como si nada; su huella es plausible. Pasear por los caminos que rodean el pueblo es entender el valor de lo sencillo; caminos agrícolas, silencio y espacio.
El protagonista
Hablar de Villafrechós es, casi inevitablemente, hablar de lechazo asado, el plato que no solo define una comarca, sino que forma parte de la historia y la economía local. En Tierra de Campos, el lechazo tiene Indicación Geográfica Protegida y sigue preparándose, en muchos asadores de la provincia, con horno de leña y solo sal, como marca la tradición desde hace generaciones. Si quieres probar esta herencia culinaria sin moverte del pueblo, hay dos paradas claras.
Por un lado, la Bodega Restaurante Baluarte Villafrechós, un clásico local con valoraciones muy altas, ambiente acogedor y cocina tradicional española con un giro actual. Aunque no es exclusivamente asador, aquí puedes encontrar carnes y platos de la tierra bien ejecutados y acompañarlos con vinos locales, en un entorno que sabe combinar lo tradicional con una mesa más contemporánea. Por otro lado, te recomiendo el Restaurante El Atrio, más modesto y con una carta variada. Es otro punto donde el lechazo y otros platos castellanos se sirven con la sencillez y el trato de pueblo; imposible no destacar su buen precio, raciones generosas y productos locales.
Un pueblo de los de toda la vida
Villafrechós no se ha reinventado ni se ha vendido, para nada. Es un lugar para disfrutar, para entender la esencia castellana y, para una vez, no mirar tanto el reloj. Y sí, puede que el abuelo de Jeff Bezos naciera aquí, pero Villafrechós no necesita titulares globales para justificar su visita. Le basta con lo que ha sido siempre; un pueblo castellano auténtico, con memoria y con mesa.
