La antigua villa de España donde nació el abuelo de Jeff Bezos, fundador de Amazon: hogar de señores feudales y origen de manjares como el lechazo

En el centro de Tierra de Campos, donde el campo amarillo se incrusta en el corazón de aquel que lo sabe apreciar, hay un pueblo que conecta la Castilla más austera con una de las mayores fortunas del planeta. Os hablo de Villafrechós fue durante siglos villa de señores feudales, granero agrícola y tierra de pastores. Mucho después, de aquí saldría Salvador Bezos, abuelo de Jeff Bezos. El dato es real, pero lo interesante no es la anécdota, es el contraste. Porque pocas cosas explican mejor España que un lugar donde el tiempo sigue marcándose por la cosecha… mientras el mundo corre a otra velocidad.