Anthony Bourdain recorrió el planeta entero comiendo y solo soñaba con vivir en una ciudad española: "En un mundo perfecto, en otra vida, yo viviría en San Sebastián"
La riqueza de su cocina típica y la calidad de producto local refuerzan su atractivo como destinos de experiencias gourmet de primer nivel.
El famoso chef, escritor y presentador de la televisión estadounidense, Anthony Bourdain, lo tenía claro,”en un mundo perfecto, en otra vida, yo viviría en San Sebastián". Y es que si eres un auténtico amante del buen comer sabrás que San Sebastián es una parada obligatoria en tu agenda. Sin duda, la gastronomía de San Sebastián es una de las mejores en el mundo, combina los productos frescos del mar Cantábrico con la exquisita tradición vasca.
La riqueza de su cocina típica y la calidad de producto local refuerzan su atractivo como destinos de experiencias gourmet de primer nivel. Su gastronomía se basa en materias primas excepcionales como pescados, mariscos del cantábrico, verduras, hortalizas de temporada, carnes y productos del interior que aportan a su cocina una gran identidad.
Un recorrido por lo mejor de su cocina
Una delicia absoluta, uno de los mejores platos sin duda y de los placeres más atractivos de su cocina, hablamos del txangurro, un plato que puede hacerse de buey de mar o de centollo. La carcasa del buey de mar se rellena con la carne del animal mezclada con una salsa a base de cebolla, tomate, puerro y a veces con un toque de brandy.
Otro de sus platos más especiales es el marmitako, un estofado de bonito o atún blanco cocinado con patatas, cebolla, pimiento y tomate. Se sirve recién hecho y es uno de los grandes clásicos de la cocina vasca. Hoy, lo puedes encontrar tanto en restaurantes tradicionales como en barras de pintxos donde se reinventa en miniatura.
¿Has oído hablar de la merluza? Un pescado excelente, de hecho, pero el placer culpable de los donostiarras son las kokotxas, es decir, las mejillas de este pescado, o para ser más precisos, la parte inferior de la barbilla. Estos trozos extremadamente tiernos se sofríen en una cazuela de barro con ajo, perejil y mucho aceite de oliva. Al cocinarse, la gelatina liga la salsa y la hace cremosa. Es muy complicado encontrar una pieza de pescado más tierna que las kokotxas.
El emblemático e inolvidable pintxo de San Sebastián. El pintxo es el aperitivo emblemático del País Vasco, y la Gilda es su representante más famoso. Se trata de un pequeño pincho elaborado con pepinillos, aceitunas, anchoas y un poco de guindilla. Los ingredientes salen de botes de salmuera, lo que les da un sabor ácido, agrio, salado y picante. Una maravilla para degustar con vino de la tierra bien frío, por supuesto.
Un toque más dulce
Si decides ir a San Sebastián, una parada obligatoria es la casa otaegui, conocida por ser la pastelería más antigua y creadora de la panchineta, el postre más típico de toda la región. Para quien no lo sepa, la panchineta es un bollo elaborado con una masa de hojaldre con almendras y relleno de crema, creada desde 1915.
Nata, bizcocho, crema pastelera y caramelo líquido son los ingredientes básicos de la receta tradicional del goxua, otro de los postres vascos más importantes. Tiene una larga tradición, sobre todo en Vitoria. Hay quienes aseguran que está inspirado en la crema catalana, se sirve en raciones individuales, toda una tentación para los amantes de los dulces.
- Tere, única habitante de su pueblo desde hace 35 años: 'Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí
- Los 10 pueblos de Castilla y León perfectos para ver el eclipse total de agosto: la comunidad con más provincias dentro de la franja
- El mapa con las atracciones turísticas más impresionantes de cada provincia de España en 2026: lugares que debes visitar una vez en la vida
- Tomàs (64 años) es el único habitante de un pueblo abandonado de Lleida: 'Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo
- Los 11 únicos lugares de la Comunidad de Madrid donde se verá el eclipse total: gafas gratis, un festival con food trucks y una plaza que hay que reservar
- La isla habitada más pequeña de España quiere independizarse: 50 vecinos, 30 hectáreas y un pueblo amurallado que fundó Carlos III
- Paco es alcalde, policía y personal de mantenimiento de una aldea donde vive completamente solo: 'He elegido quedarme aquí porque amo la naturaleza
- Roberto Brasero lo tiene claro: la regla de oro para no perderte el eclipse total del 12 de agosto no depende del lugar, sino de una sola dirección