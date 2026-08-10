Anthony Bourdain recorrió el planeta entero comiendo y solo soñaba con vivir en una ciudad española: "En un mundo perfecto, en otra vida, yo viviría en San Sebastián"

El famoso chef, escritor y presentador de la televisión estadounidense, Anthony Bourdain, lo tenía claro,”en un mundo perfecto, en otra vida, yo viviría en San Sebastián". Y es que si eres un auténtico amante del buen comer sabrás que San Sebastián es una parada obligatoria en tu agenda. Sin duda, la gastronomía de San Sebastián es una de las mejores en el mundo, combina los productos frescos del mar Cantábrico con la exquisita tradición vasca.

Adriana Fernández

La riqueza de su cocina típica y la calidad de producto local refuerzan su atractivo como destinos de experiencias gourmet de primer nivel. Su gastronomía se basa en materias primas excepcionales como pescados, mariscos del cantábrico, verduras, hortalizas de temporada, carnes y productos del interior que aportan a su cocina una gran identidad.

Paseo marítimo de San Sebastián con el Ayuntamiento / Istock / Torsten Popp

Un recorrido por lo mejor de su cocina

Una delicia absoluta, uno de los mejores platos sin duda y de los placeres más atractivos de su cocina, hablamos del txangurro, un plato que puede hacerse de buey de mar o de centollo. La carcasa del buey de mar se rellena con la carne del animal mezclada con una salsa a base de cebolla, tomate, puerro y a veces con un toque de brandy.

Un centollo emplatado / wikimedia Commons/Larra Jungle

Otro de sus platos más especiales es el marmitako, un estofado de bonito o atún blanco cocinado con patatas, cebolla, pimiento y tomate. Se sirve recién hecho y es uno de los grandes clásicos de la cocina vasca. Hoy, lo puedes encontrar tanto en restaurantes tradicionales como en barras de pintxos donde se reinventa en miniatura.

Ondarruko marmitako / wikimedia Commons/Txo

¿Has oído hablar de la merluza? Un pescado excelente, de hecho, pero el placer culpable de los donostiarras son las kokotxas, es decir, las mejillas de este pescado, o para ser más precisos, la parte inferior de la barbilla. Estos trozos extremadamente tiernos se sofríen en una cazuela de barro con ajo, perejil y mucho aceite de oliva. Al cocinarse, la gelatina liga la salsa y la hace cremosa. Es muy complicado encontrar una pieza de pescado más tierna que las kokotxas.

El emblemático e inolvidable pintxo de San Sebastián. El pintxo es el aperitivo emblemático del País Vasco, y la Gilda es su representante más famoso. Se trata de un pequeño pincho elaborado con pepinillos, aceitunas, anchoas y un poco de guindilla. Los ingredientes salen de botes de salmuera, lo que les da un sabor ácido, agrio, salado y picante. Una maravilla para degustar con vino de la tierra bien frío, por supuesto.

Gildas / Istock / Francisco

Un toque más dulce

Si decides ir a San Sebastián, una parada obligatoria es la casa otaegui, conocida por ser la pastelería más antigua y creadora de la panchineta, el postre más típico de toda la región. Para quien no lo sepa, la panchineta es un bollo elaborado con una masa de hojaldre con almendras y relleno de crema, creada desde 1915.

Pantxineta / wikimedia Commons/Gaztarrotz

Nata, bizcocho, crema pastelera y caramelo líquido son los ingredientes básicos de la receta tradicional del goxua, otro de los postres vascos más importantes. Tiene una larga tradición, sobre todo en Vitoria. Hay quienes aseguran que está inspirado en la crema catalana, se sirve en raciones individuales, toda una tentación para los amantes de los dulces.