Una muy buena noticia para el Año Gaudí: un estudio atribuye la autoría de este curioso edificio al arquitecto catalán

Gracias a este estudio, La Pobla de Lillet puede ahora reivindicarse como un destino y oportunidad para los amantes de la obra de Gaudí. Aunque de momento el edificio, el propietario del cual es el ayuntamiento del pueblo, no está abierto para los visitantes, sí que hay la voluntad de abrirlo al público del mundo excursionista a lo largo de este año. De esta manera, se está estudiando hacer una ruta en 4x4 que recorra la zona y a lo largo de la cual se pueda visitar tanto el chalet como el mirador del Roc de la Lluna o la antigua mina.