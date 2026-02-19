Una muy buena noticia para el Año Gaudí: un estudio atribuye la autoría de este curioso edificio al arquitecto catalán
Después de años de investigaciones, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya confirma algo que muchos ya sabían.
Siempre se había dicho, pero nunca se había confirmado. Por fin, después de años de estudios e investigaciones llevadas a cabo por Galdric Santana (director de la Càtedra Gaudí de la UPC y actual comisario del Año Gaudí), podemos afirmar con total seguridad que el curioso Xalet de Catllaràs es, efectivamente, obra de Antoni Gaudí.
Todo empezó en el año 2023, cuando desde el departamento de Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya se encarga un estudio con el fin de verificar la autoría del edificio, durante años atribuida al arquitecto de Reus pero de la cual no se tenía una clara confirmación. Así, tras varios análisis documentales y constructivos -a través de comparaciones con otros edificios del mismo Gaudí y documentos y fotografías históricos-, Galdric Santana ha podido concluir que el autor del proyecto del Xalet de Catllaràs no fue otro que Gaudí.
Una excelente noticia para el pueblo
La Pobla de Lillet, pequeño municipio de la comarca del Berguedà y dentro de cuyos límites se encuentra el edificio, ha celebrado esta noticia por todo lo alto. Aunque sus habitantes ya sabían que fue Gaudí quien diseñó el edificio, dato que han ido transmitiendo de generación en generación (el edificio fue incluso casa de colonias para los niños del pueblo), no había ningún documento ni nada que lo certificara; la obra fue ejecutada y modificada por terceros, perdiendo su sentido formal y estructural inicial, algo que justificaría el hecho de que Gaudí nunca reconociera públicamente la autoría de la obra.
Gracias a este estudio, La Pobla de Lillet puede ahora reivindicarse como un destino y oportunidad para los amantes de la obra de Gaudí. Aunque de momento el edificio, el propietario del cual es el ayuntamiento del pueblo, no está abierto para los visitantes, sí que hay la voluntad de abrirlo al público del mundo excursionista a lo largo de este año. De esta manera, se está estudiando hacer una ruta en 4x4 que recorra la zona y a lo largo de la cual se pueda visitar tanto el chalet como el mirador del Roc de la Lluna o la antigua mina.
El camino hasta el Xalet del Catllaràs
Aunque no hay registros que especifiquen en qué año se construyó el chalet, se estima que fue entre los años 1901 y 1908. Gaudí diseñó el chalet por encargo de su mecenas, el empresario Eusebi Güell, que quería un edificio capaz de resistir a las inclemencias de la montaña y se mimetizara con ella, y en el que alojar a los ingenieros ingleses que llegaban para dirigir los trabajos de la mina de carbón que abastecía la fábrica de cemento Asland, de la cual era el propietario.
Rodeado por los altos árboles de la montaña en la que se encuentra, el chalet (compuesto por seis apartamentos completamente independientes los unos de los otros) se encuentra a una altura de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Envuelto por una atmósfera que parece salida de un cuento, tiene como telón de fondo la Sierra del Cadí, con la estampa de la doble cima de la montaña del Pedraforca visible desde las ventanas del piso superior.
El Año Gaudí
Impulsado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Año Gaudí 2026 conmemora el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, figura clave en la historia tanto del arte como del país. Uno de los principales objetivos de esta conmemoración es acercar la obra de este genio a la ciudadanía, centrada especialmente al público más joven, a través de un amplio programa de actividades culturales y divulgativas. Por su parte, el ayuntamiento de La Pobla de Lillet celebrará también el centenario de la muerte del arquitecto con todo tipo de actividades culturales y populares ligadas a su legado.
Durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la confirmación de la autoría de Gaudí del Xalet del Catllaràs, Galdric Santana confirmó que hay una extensa lista -actualmente compuesta por unos doce elementos- de monumentos cuya autoría se cree que pertenece también a Gaudí, aunque añadió que actualmente no existen planes para llevar a cabo estudios para confirmar dichas sospechas.
Uno de estos elementos de la lista, también ubicado en el municipio de La Pobla de Lillet, son los Jardines Artiga. Durante su estada en la Vall de Lillet para entender como era el terreno en el que debía construir el Xalet del Catllaràs, Gaudí se alojó en casa de los Artigas, propietarios de una de las fábricas más prosperas de la época. Como agradecimiento a la hospitalidad con la que lo acogieron, Gaudí diseñó un espléndido jardín en los terrenos de la familia, donde naturaleza y arquitectura entran en perfecta armonía.
Síguele la pista
Lo último