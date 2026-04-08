El anfiteatro de casas de colores frente al Cantábrico que parece una maqueta de Wes Anderson: un puerto pesquero escondido entre acantilados y Bien de Interés Cultural

Algunos sitios ya mencionados como el anfiteatro o la Ruta de los Miradores forman parte del Conjunto Histórico de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural desde 2006. No obstante, no son los únicos lugares que lo conforman. Hay otros igual de impresionantes como la Iglesia de San Pedro o el Castillo de San Juan que no te deberías perder. Sea el momento que sea, recuerda apuntar Cudillero en tu lista de destinos. Es un lugar que deberías ver con tus propios ojos.