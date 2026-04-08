El anfiteatro de casas de colores frente al Cantábrico que parece una maqueta de Wes Anderson: un puerto pesquero escondido entre acantilados y Bien de Interés Cultural
Es ideal para los amantes del senderismo y cuenta con una gran tradición marinera.
Hay lugares que parecen sacados de una película. Son sitios con un encanto y belleza tan inusuales que cuesta creer que puedan existir fuera de la gran pantalla. Afortunadamente, España cuenta con muchos rincones así. Son rincones que, si no los ves con tus propios ojos, cuesta creer que existen.
Escondido entre las montañas y el mar Cantábrico se encuentra uno de los pueblos más especiales de España. Cuenta con un anfiteatro muy especial y tiene unas casas tan coloridas que consiguen que el paisaje parezca sacado de una película de Wes Anderson. Su Conjunto Histórico está declarado Bien de Interés Cultural, y cuenta con una tradición pesquera impresionante.
Un paraíso lleno de color
Hablamos de Cudillero, uno de los pueblos más encantadores de Asturias. Fue fundado por pescadores y su puerto cuenta con un una plaza de casas de colores hechas a propósito para que los marineros pudiesen reconocerlas desde la distancia. Es a menudo comparada con un anfiteatro, ya que las casas simulan los palcos y la plaza es la escena.
No obstante, su nombre real es la Plaza de la Marina, y, aparte de ser el lugar más animado y popular del pueblo, es el más fotografiado. Es el núcleo de la localidad, y cuenta con varios restaurantes y bares perfectos para disfrutar de un buen pescado fresco mientras lo acompañas con una sidra asturiana. ¿Hay acaso un plan mejor?
Un paisaje de infarto
Si te dan miedo las alturas, lo mejor es que no te muevas mucho por los alrededores de Cudillero. Está rodeado por varios acantilados con unas vistas impresionantes de la costa asturiana, y cuenta con sitios como la Playa del Silencio, escondida entre ellos, o el Cabo Vidio, al que puedes llegar mediante una ruta.
Si te gusta el senderismo, no te vas a aburrir. Cudillero cuenta con rutas como la de los Miradores, que pasa por la parte alta de la localidad; la de los Barrios de Pescadores, que sigue el casco histórico; o la de la Espera, que recorre los caminos que seguían las esposas de los marineros cuando esperaban su vuelta del mar.
Un pueblo Bien de Interés Cultural
Algunos sitios ya mencionados como el anfiteatro o la Ruta de los Miradores forman parte del Conjunto Histórico de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural desde 2006. No obstante, no son los únicos lugares que lo conforman. Hay otros igual de impresionantes como la Iglesia de San Pedro o el Castillo de San Juan que no te deberías perder. Sea el momento que sea, recuerda apuntar Cudillero en tu lista de destinos. Es un lugar que deberías ver con tus propios ojos.
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