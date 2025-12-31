Ni el Aneto, ni Sierra Nevada: la ruta de senderismo que lleva hasta el refugio más aislado de España es también la más bonita

Para los que amamos el senderismo, sabemos que hay muchas razones por las cuales realizar la ruta de turno. Algunas, se hacen por placer, otras por el paisaje y otras porque uno necesita comprobar hasta dónde llega. La que conduce al Jou de los Cabrones, en pleno corazón de los Picos de Europa, pertenece claramente a este último grupo. No es una ruta famosa nacionalmente, ni tampoco es la más transitada. Pero sí es, para muchos montañeros, una de las más impactantes por la soledad de su llegada.