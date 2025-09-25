Así es Amor de Dios, la calle con el cine más antiguo y una barbería que inspiró grandes sevillanas

Melado es tan del barrio como las columnas de la Alameda. Su porte, su estilismo -cuidadísimo-, evocan la Sevilla de otro tiempo. Dice que esta calle poco tiene que ver a cuando él llegó con 30 años: "Aquí, salvo el Cine Cervantes, todos los negocios que había cuando yo era joven han cerrado. Espero que los nuevos puedan mantenerse y le den ambiente a esta calle". La realidad es que Amor de Dios no es considerada una de las grandes calles de Sevilla y sin embargo acoge pasajes protagonistas de la historia de la ciudad. Todos los vecinos al paso de este reportaje coinciden en que "a la calle le han pasado factura los años". Se refieren a que en esta vía, que nace en Javier Lasso de la Vega y desemboca en la Alameda de Hércules, lo tradicional está en peligro de extinción. El turismo ha llegado para quedarse. Ahora, Manuel es un rara avis en este entorno.