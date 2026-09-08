Nadie lo visita, pero dicen que es "el Amazonas español": ubicado dentro de una Reserva de la Biosfera, este parque natural parece un lugar de cuento

El territorio español tiene la gran ventaja de que, tanto en la península como en sus islas, cuenta con una gran variedad de paisajes y entornos. Desde los más altos picos que recuerdan a los Alpes y montañas nevadas que parecen sacadas de Laponia, hasta playas dignas de los mejores litorales del Caribe o planicies que evocan la belleza de la Toscana, España tiene un rincón perfecto para todos los que la visitan.

El parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche es uno de los más infravalorados del país / Ricoleta

En la provincia de Huelva, con una superficie que supera las 186.000 hectáreas, el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche es uno de los mejores rincones que los amantes de la naturaleza pueden encontrar en la España peninsular. Declarado parque natural por al Junta de Andalucía en el 1989, forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, junto con los parques naturales de sierra Morena de Sevilla y la sierra de Hornachuelos en Córdoba. Pero es el parque natural de Sierra de Aracena el que más llama la atención, cubierto por un conjunto de sierras montañosas y una extensa masa forestal.

Adriana Fernández

Paisajes de cuento

Considerado el segundo mayor de toda Andalucía, el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche se extiende alrededor del municipio de Aracena, una de las localidades más destacadas de la provincia de Huelva. Dentro de las Dehesas de Sierra Morena (catalogadas como Reserva de la Biosfera desde 2002), el parque se caracteriza por su extensa masa forestal, donde destacan los castañares y bosques de ribera, y el patrimonio natural y cultural de los municipios y rincones que comprende.

El parque natural de Sierra de Aracena se extiende dentro de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena / El Pantera

Actualmente, el parque cuenta con la designación de Zona de Especial Protección para las Aves, y forma también parte de la Red Natura 2000. Adherido a al Carta Europea de Turismo Sostenible, el parque está atravesado por una infinidad de senderos y caminos que discurren entre castaños, encinas y alcornoques, así como dehesas y monte bajo por donde cursan numerosos arroyos. Algunas de estas rutas son el Camino de la Molinilla, ideal para todo tipo de senderistas y rodeado por escenarios llenos de belleza; o la de Valdezufre – La Umbría, regada por una extensa red fluvial.

A partir de septiembre, con la llegada del otoño y la época de lluvias, el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche se convierte en uno de los mayores paraísos micológicos del territorio. Presentes en el borde de todos los caminos que recorren el parque, las setas y hongos forman también parte de la gastronomía de la zona. Para aquellos que quieran saber más sobre este mundo, el pueblo de Aracena alberga un Punto de Información Micológica, el cual promueve la información y sensibilización a cerca de un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible.

La Sierra de Aracena es el lugar donde se cría el cerdo ibérico para el Jabugo / Istock / jarcosa

El paraíso del jamón

Uno de los mejores jamones elaborados en territorio español es el jamón Jabugo, el cual se elabora exclusivamente dentro de los límites del parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Esto se debe a que en el parque se dan unas condiciones microclimáticas únicas que permiten que el jamón tenga estas cualidades tan preciadas. Es muy común ir caminando cualquiera de los senderos que recorren las dehesas del parque y ver grupos de cerdos ibéricos pastando, pues es aquí donde se crían; esta proximidad nos hace valorar todavía más la calidad del jamón de jabugo, con esa textura, sabor y aroma tan característicos.

El interior de la Gruta de las Maravillas / Istock / makasana

Un viaje al interior de la tierra

De los 28 municipios que comprende el parque natural, el más destacado de ellos es, quizás, el pueblo de Aracena. Con una población algo superior a los 8.000 habitantes y un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural, Aracena es famosa por ser el lugar donde se halla la Gruta de las Maravillas. Se trata de un paisaje subterráneo lleno de magia, situado debajo del cerro sobre el cual se erige el castillo del pueblo, y dentro del cual podemos observar formaciones geológicas que parecen imposibles. El conjunto de galerías consta de 3 niveles de alturas diferentes, las cuales se extienden por un recorrido circular de 2 kilómetros creado por la acción disolutiva del agua.