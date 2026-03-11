Álvaro Martínez, Director Digital de la revista VIAJAR: "El pueblo más bonito de España es una desconocida villa medieval, declarada Conjunto Monumental y con un templo de formaciones geológicas que me dejó sin palabras”
El Director Digital de la revista VIAJAR lo tiene claro y no duda en afirmar cuál es el pueblo más bonito de España que hay que descubrir este año.
Son muchos, muchísimos, los pueblos que presumen ser los más bonitos de España. Pero siempre hay alguno que de repente va y destaca entre los demás por motivos singulares y, en este caso, tan sorprendentes, que no han pasado desapercibidos para el Director Digital de VIAJAR, Álvaro Martínez.
"El pueblo más bonito de España lo descubrí haciendo un recorrido por Bizkaia. Es uno de esos lugares que no te esperas, tan sorprendentes que te dejan sin aliento. No por tener grandes construcciones, ni grandes joyas, es por el efecto sorpresa que te envuelve al visitarlo”, confiesa.
El norte de España en general, y el País Vasco en particular, está repleto de buenos ejemplos, preciosos pueblos muy bien conservados que siempre figuran en las listas de los más bonitos. Pero el lugar al que hace referencia el Director Digital de VIAJAR se ha mantenido al margen de estos ránkings, a pesar de contar con elementos que lo convierten en algo único y singular.
“Markina-Xemein, una pequeña villa de apenas 5.000 habitantes en el corazón de Bizkaia, es uno de esos lugares que se han quedado guardados para siempre en mi corazón. Está en la comarca de Lea-Artibai, abrazado por unas preciosas montañas en las que predominan unos verdes capaces de imponer al mismísimo Monet”, señala con admiración.
De origen medieval y con el título de ‘muy noble y muy leal villa’
Se trata de una villa de origen medieval, fundada en el siglo XIV en una de las merindades en las que se dividía el Señorío de Bizkaia en la Edad Media bajo el nombre primigenio de Villaviciosa de Marquina; con el paso del tiempo, pasó a ser conocida únicamente como Marquina, tomando el nombre con el que antiguamente se conocía a toda la comarca.
Más curioso, y sobre todo reciente, es el apellido de Xemein (o Jeméin). Se debe a la fusión de Markina con la anteiglesia de Xemein en el año 1952, dando lugar al municipio de Markina-Xemein tal y como lo conocemos hoy.
El pueblo, que ostenta el título de ‘muy noble y muy leal villa’ desde su época medieval, “guarda una sorpresa en forma de una pequeña ermita que me dejó sin palabras”. La iglesia a la que hace referencia Álvaro es la de San Miguel de Arretxinaga.
Es uno de los lugares más bonitos del mundo
“Entrar en ella es hacer un viaje al asombro: en el centro tiene unas gigantes formaciones geológicas que datan de hace más de 40 millones de años y que juntas dan forma a un altar natural bajo el que se sitúa San Miguel Arcángel. No sé qué tiene ese lugar, pero el simple hecho de que la ermita se haya construido alrededor de estas formaciones ha sido capaz de asombrarme como ningún otro lugar del mundo... y eso que he visitado ya más de 30 países".
Como última recomendación “imprescindible”, Álvaro sugiere no irse de aquí sin dar un paseo por el pueblo y descubrir a cada paso las preciosas calles que serpentean por el centro histórico de Markina-Xemein, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Monumental. “El murmullo del río acompaña las pisadas, haciendo que una visita a este lugar sea algo realmente mágico”.
