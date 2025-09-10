Ni Altea ni Jávea: El pueblo de Alicante que casi nadie conoce tiene las playas más paradisíacas de la provincia y una gastronomía adictiva

Una de las playas más conocidas es la playa de L’Ampolla, la playa urbana que hay a los pies del castillo de Moraira. Pero para playa bonita, la de El Portet, un tesoro casi virgen situado justo en la punta de la península del Cap d’Or. No es una playa de roca, sino de fina arena, y sus aguas cristalinas, además de invitar al baño, son pura insinuación para hacer una excursión en kayak o aventurarse a una ruta submarina.