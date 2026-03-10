Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas que son un museo al aire libre, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas
Con aire inconfundible del mediterráneo, este pueblo de Alicante es una auténtica joya costera de nuestro país: casas blancas, cultura y buena gente.
En este pueblo de la provincia de Alicante se mezcla historia, paisaje y creatividad, cuyo principal atractivo es un conjunto de viviendas excavadas en la roca que a día de hoy suponen un auténtico museo al aire libre. En pleno corazón de la Vega Baja del Segura, junto al cauce del Río Segura, este enclave ha modificado su forma de vida respecto al agua. Se le conoce como 'pueblo troglodita', pero su entorno alberga una belleza extraordinaria en la Península Ibérica.
Pasear por esta zona es como entrar en un museo: murales, esculturas y piezas de artesanía aparecen en cada rincón, cambiando con el paso de las estaciones y con las nuevas propuestas de los artistas que trabajan en el lugar. A lo largo del año, además, el recinto acoge ferias de artesanía, talleres, visitas guiadas y actividades culturales que mantienen viva la tradición creativa del municipio. Visitar la localidad de Rojales es una experiencia cada vez más imprescindible para los viajeros.
Cavernas en el mediterráneo: así son las Cuevas del Rodeo
Las conocidas como Cuevas del Rodeo son un sorprendente conjunto de viviendas excavadas en la roca. Las cuevas comenzaron a excavarse a finales del siglo XVIII, cuando mineros procedentes de la vecina Región de Murcia llegaron a Rojales en busca de trabajo en el campo. Acostumbrados a trabajar la piedra, encontraron en las laderas del cerro un lugar perfecto para construir sus hogares bajo tierra. Aquellas viviendas ofrecían una ventaja esencial en el clima mediterráneo: frescor en verano y una temperatura estable durante todo el año.
Con el tiempo, sustituyeron a las antiguas casas de cañas y barro y se convirtieron en hogar para varias generaciones hasta bien entrado el siglo XX. A día de hoy, aquel antiguo barrio excavado en la montaña ha renacido con una nueva vida cultural: las cuevas forman parte del Ecomuseo del Hábitat Subterráneo, un espacio donde cada cavidad se ha transformado en un pequeño taller artesanal, una galería artística o una sala de exposiciones.
La casa de 700.000 conchas hecha a mano
La llaman la Casa de las Conchas, y su singularidad reside en un detalle tan inesperado como fascinante: su fachada está cubierta por miles de conchas marinas. Detrás de esta peculiar obra se encuentra Manuel Fulleda Alcaraz, un vecino del municipio nacido en Callosa de Segura que, sin formación artística ni pretensiones monumentales, convirtió su propia vivienda en una pieza única de creatividad popular. La historia comienza en las últimas décadas del siglo XX, cuando Fulleda decidió establecerse en Rojales con su familia.
A los 51 años, Manuel comenzó a recoger conchas durante sus visitas al litoral alicantino y murciano. Playas como las de Guardamar del Segura o La Manga del Mar Menor se convirtieron en su particular cantera artística. Durante más de dos décadas, Fulleda colocó con paciencia miles de conchas siguiendo diseños geométricos y composiciones propias. Se calcula que el conjunto reúne cerca de un millón de piezas (aunque algunas estimaciones hablan de unas 700.000) cuidadosamente colocadas una a una.
Otros atractivos de este paraíso costero
Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2017 por el conjunto monumental hidráulico urbano y varios elementos del patrimonio etnológico. Del mismo modo, la identidad del pueblo combina la tradición agrícola de la huerta con el desarrollo turístico de urbanizaciones como Ciudad Quesada o Pueblo Lucero. El propio Río Segura añade un valor paisajístico y cultural al municipio. Durante siglos, sus aguas han irrigado los fértiles campos de la comarca y han sido testigo del paso de diversas civilizaciones, desde íberos y romanos hasta los pueblos andalusíes. Los vestigios arqueológicos repartidos por el término municipal recuerdan que la historia de este lugar se remonta, al menos, al Neolítico.
