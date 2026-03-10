Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas que son un museo al aire libre, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2017 por el conjunto monumental hidráulico urbano y varios elementos del patrimonio etnológico. Del mismo modo, la identidad del pueblo combina la tradición agrícola de la huerta con el desarrollo turístico de urbanizaciones como Ciudad Quesada o Pueblo Lucero. El propio Río Segura añade un valor paisajístico y cultural al municipio. Durante siglos, sus aguas han irrigado los fértiles campos de la comarca y han sido testigo del paso de diversas civilizaciones, desde íberos y romanos hasta los pueblos andalusíes. Los vestigios arqueológicos repartidos por el término municipal recuerdan que la historia de este lugar se remonta, al menos, al Neolítico.