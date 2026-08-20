Todos van a Altea, pero pocos conocen el pueblo de Alicante con un barrio excavado en la roca: cuevas convertidas en talleres de artesanos

Rojales es uno de esos rincones de la Vega Baja alicantina donde el encanto de la huerta tradicional y su historia se entrelazan de forma única a orillas del río Segura. Lo que más destaca de este pueblo son sus particulares Cuevas del Rodeo, un barrio de viviendas excavadas en la roca que hoy funcionan como talleres de artistas, y por su valioso patrimonio hidráulico junto al río Segura, que incluye el histórico Puente de Carlos III, construido en el siglo XVIII con tres arcos de sillería para cruzar el río, es el punto de unión histórico del municipio.

Adriana Fernández

Algo que impacta sobre este territorio es descubrir cómo en este rincón conviven muchos vecinos que llegan de todas partes de Europa. Rojales tiene uno de los porcentajes más altos de población extranjera en toda España, superando el 60%. Esto se debe a que en los años 70, un empresario muy rico de la zona decidió invertir mucha cantidad de dinero en construir una enorme urbanización de lujo, llamada Ciudad Quesada, que tenía campo de golf y hasta pista para los aviones. Gastó tanto dinero en promocionarla que muchos europeos, sobre todo británicos y centroeuropeos compraron vivienda allí y convirtieron un pueblo tradicional en un lugar donde hoy se hablan decenas de idiomas.

El pueblo de Rojales es uno de los grandes deconocidos de Alicante. / Istock

Patrimonio subterráneo e historia viva

Se encuentra en la antigua Casa de las Huestes, hablamos del Museo Arqueológico y Paleontológico que conserva dos colecciones claves que deberás de ver. Por un lado, la sección paleontológica muestra fósiles marinos y restos que nos demuestra que la zona estuvo cubierta por el mar hace millones de años. Y por el otro lado, la sección arqueológica repasa el poblamiento humano en la cuenca del Segura desde la Prehistoria hasta la época islámica y cristiana.

Casa-cueva en Rojales, Alicante. / Istock

En el propio corazón histórico del municipio, está la Noria de La Leona y el Azud, hecha de hierro y madera a finales del siglo XIX destacando por su capacidad mecánica para elevar el agua del río sin motor y desviarla hacia la red de riego. Pero si eres un amante de la naturaleza y las caminatas largas, en los márgenes del río se han ido condicionando con senderos llanos y ajardinados que incluso podrás realizarlo en bici siguiendo el curso de la corriente hacia los municipios de la huerta alicantina.

Bocados con un auténtico sabor alicantino

La gastronomía de la Vega Baja del Segura es una de las más exquisitas donde sus verduras frescas, carnes de granja y guisos tradicionales no pueden faltar. El plato estrella de las fiestas y los domingos, cocido con pelotas, un caldo rico de carne y garbanzos acompañado de “pelotas”, unas albóndigas grandes hechas con carne picada de cerdo, pan rallado, piñones, perejil y muchas especias.

Alcachofas cortadas al aceite / Istock / JackF

La reina indiscutible de los cultivos locales es la Alcachofa de la Vega Baja, la puedes comer a la plancha con un chorro de aceite de oliva, hervida, en tortilla, en arroces o confitada. Su cercanía en la costa de Guardamar y Santa Pola influye mucho en el gusto por la hueva de mujol, la mojama de atún o el bonito seco, te harán chuparte los dedos. Y si has visitado este pueblo y te has ido sin probar su postre estrella, no lo has visitado de verdad, se trata de las Toña y mantecados, dulces horneados tradiciones perfumados con rascadura de limón y canela, perfectos para acompañar el café.

Entrada a una de las casas cueva de Rojales. / Istock

Planazos para hacer en el pueblo

En Rojales hay dos tipos de mercadillos, el mercadillo ambulante semanal que podrás ver todos los jueves de 08.00 H a las 13:00 H en la Avenida Justo Quesada, y el zoco artesanal “Rodearte”, que tiene lugar el primer domingo del mes en las Cuevas del Rodeo de 10:00 H a 15:00 H.