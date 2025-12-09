Ni Altamira, ni Covalanas: la ruta de senderismo que te lleva al paisaje troglodita declarado Patrimonio de la Humanidad más espectacular de España

De todas las cuevas, hay una que llama especialmente la atención, la C6: tiene una pequeña entrada de luz en la parte de la bóveda, un agujero por el que penetra un haz de luz que se proyecta en las paredes iluminando los grabados rupestres que hay dibujados en ellas. Un efecto casi mágico que solo sucede en un periodo concreto del año: desde el solsticio de verano al del otoño.