Ni Altamira, ni Covalanas: la ruta de senderismo que te lleva al paisaje troglodita declarado Patrimonio de la Humanidad más espectacular de España

Más de 1.500 cuevas y manifestaciones rupestres junto a la ladera de un volcán.
Hay un lugar en medio de una gran isla de España que pocos conocen. Un paisaje con más agujeros que un queso gruyère que no son perceptibles a simple vista. Tienes que sumergirte en el terreno para descubrir las más de 1.500 cuevas que forman uno de los paisajes más espectaculares del país.
La zona montañosa del interior de la isla de Gran Canaria, o lo que es lo mismo, la que está más alejada de las playas pero más cercana a las nubes desde la parte alta de sus cumbres, esconde un paisaje de acantilados, barrancos y formaciones volcánicas en las que es posible encontrar restos de una cultura prehistórica.
A este lugar de la isla se le conoce con el sobrenombre de Montañas Sagradas, una zona que engloba un conjunto de yacimientos arqueológicos formados por cuevas, ya sean naturales o creadas por la mano del hombre, que sirvieron a los habitantes prehistóricos de vivienda, de granero, santuarios o incluso como lugar de enterramiento.
El paisaje troglodita declarado Patrimonio de la Humanidad
En medio de todo sobresale un yacimiento arqueológico de la época troglodita que abarca unas 18.000 hectáreas, lo que representa más del 11% de la superficie total de la isla canaria. El valor histórico, cultural y natural de este lugar es tan grande, que está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Es el Risco Caído, un yacimiento prehistórico en el que es posible encontrar huellas de civilizaciones antiguas que confirman que allí “existió una cultura insular autóctona”, como señalan desde la Oficina de Turismo de España a través del portal Spain.info.
Qué hay en este fascinante pueblo troglodita
Solo la zona del risco cuenta con un total de 21 cuevas en las que se han encontrado importantes manifestaciones rupestres, vinculadas a creencias mágico-religiosas así como a diversos cultos de fertilidad.
De todas las cuevas, hay una que llama especialmente la atención, la C6: tiene una pequeña entrada de luz en la parte de la bóveda, un agujero por el que penetra un haz de luz que se proyecta en las paredes iluminando los grabados rupestres que hay dibujados en ellas. Un efecto casi mágico que solo sucede en un periodo concreto del año: desde el solsticio de verano al del otoño.
Cuál es la mejor ruta de senderismo para llegar hasta este lugar
El Risco Caído se encuentra en el término municipal de Artenara, en el interior de la isla de Gran Canaria, muy cerca de un caserío que apenas llega a los 90 habitantes y que se llama Lugarejos. Y la ruta de senderismo más sencilla para llegar hasta este misterioso lugar arranca desde esa población: apenas cuatro kilómetros de distancia que se pueden recorrer cómodamente en unas dos horas.
Otra opción puede ser salir desde otro municipio cercano, Cruz de Tejeda, con siete kilómetros de sendero. Lo bueno de esta opción es que pasa por la Caldera de Tejeda, el volcán inactivo de la isla cuyas erupciones dibujaron en el pasado el relieve tan característico a este lado de Gran Canaria.
Es la ruta que tiene las mejores vistas al Paisaje Cultural de Risco Caído, eso ya es un premio, sobre todo si al llegar a la cueva os la encontráis cerrada por motivos de seguridad o conservación. Por si acaso, lo mejor es consultar previamente en la oficina de Turismo de Artenara.
