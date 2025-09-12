El Pueblo Mágico escondido en el corazón de la Subbetica: tiene uno de los yacimientos romanos más importante de España y una feria que debes conocer

Almedinilla también vibra en septiembre con su Feria Real, que se celebra del 12 al 15. Durante esos días, las calles del pueblo se llenan de música, casetas y actividades que mantienen viva la tradición festiva andaluza. A la feria se suman las representaciones teatrales y talleres que refuerzan la dimensión cultural de este Pueblo Mágico. Tras el éxito de Festum, las Jornadas Íbero-Romanas celebradas en agosto, septiembre es el momento de disfrutar del folclore más cercano, compartir veladas al aire libre y sentir la calidez de un pueblo que acoge a todos como uno más.