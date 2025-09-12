El Pueblo Mágico escondido en el corazón de la Subbetica: tiene uno de los yacimientos romanos más importante de España y una feria que debes conocer
Historia, arqueología y naturaleza se dan la mano en este Pueblo Mágico de Córdoba, que en septiembre celebra su Feria Real en un entorno único.
En pleno corazón de la comarca de la Subbética, rodeada de olivares infinitos y sierras onduladas, Almedinilla abre sus puertas como uno de los Pueblos Mágicos de España. Este municipio cordobés, de apenas 2.400 habitantes, sorprende al visitante por su capacidad de reunir en un solo enclave la riqueza de la arqueología romana, el legado íbero, la tradición andaluza y la hospitalidad más sincera.
Viaje al pasado: íberos y romanos
Caminar por Almedinilla es retroceder siglos. La Villa Romana de El Ruedo es uno de los yacimientos más importantes de la Península, un lugar donde los mosaicos, estancias y termas permiten imaginar la vida de una familia aristocrática entre los siglos I y IV d.C. A pocos kilómetros, el Cerro de la Cruz transporta aún más atrás, hasta un poblado íbero del siglo III a.C., desde cuya cima se dominan los valles del río Caicena. Esta doble herencia convierte a este Pueblo Mágico en una referencia para los amantes de la historia antigua.
Hypnos, el guardián del sueño
El Museo Histórico-Arqueológico de Almedinilla custodia uno de los tesoros más singulares de la arqueología clásica: la escultura de Hypnos, el dios grecorromano del sueño. Esta pieza única en España, hallada en la villa romana, muestra al joven dios con alas en la cabeza, en una actitud serena que invita al recogimiento. El museo no solo permite admirar esta joya, sino también recorrer siglos de historia que van del mundo íbero al romano.
Naturaleza que envuelve
El río Caicena serpentea entre huertas y bosques de ribera, regalando rutas de senderismo ideales para descubrir cascadas, antiguos molinos y paisajes donde el tiempo parece detenerse. Senderos como la ruta del Salto del Caballo permiten vivir la naturaleza de la Subbética en estado puro, acompañados por el rumor del agua y el canto de los pájaros.
Septiembre festivo: la Feria Real
Almedinilla también vibra en septiembre con su Feria Real, que se celebra del 12 al 15. Durante esos días, las calles del pueblo se llenan de música, casetas y actividades que mantienen viva la tradición festiva andaluza. A la feria se suman las representaciones teatrales y talleres que refuerzan la dimensión cultural de este Pueblo Mágico. Tras el éxito de Festum, las Jornadas Íbero-Romanas celebradas en agosto, septiembre es el momento de disfrutar del folclore más cercano, compartir veladas al aire libre y sentir la calidez de un pueblo que acoge a todos como uno más.
Gastronomía con esencia
El aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba es la base de una cocina sencilla y llena de matices. Platos como el salmorejo, las migas, el remojón de naranja o los guisos de temporada —rabo de toro, potaje de habichuelas, adobillos— se sirven en los restaurantes locales con el sabor auténtico de la tradición.
Más que un destino, una experiencia
Almedinilla es un lugar donde la arqueología, la naturaleza y la vida rural se funden en una experiencia única. Un Pueblo Mágico que combina el rigor histórico con la alegría de sus fiestas y la hospitalidad de su gente. Aquí, como recuerda la figura de Hypnos, el visitante encuentra un remanso de calma, pero también un sinfín de vivencias que permanecen mucho después de abandonar sus calles.