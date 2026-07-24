Parece Italia, pero es Alicante: el pueblo de tradición pesquera con casas de colores ideal para una escapada de verano

Cuando pensamos en el pueblo de veraneo ideal, muchas veces nos vienen a la mente esas villas de las costas italianas donde la vida se vive a ritmo lento, enclavadas entre acantilados y repletas de casas de fachadas pintorescas, las cuales parecen estar sacadas directamente de un cuento. Pero no es solo en Italia donde podemos encontrar pueblos de este estilo. De hecho, en el litoral español hay muchos pueblos que recuerdan a las Cinque Terre en la región de Liguria, y a los que podemos acercarnos con mucha más facilidad.

Calle del casco antiguo de Villajoyosa / Istock / Pablo Escuder Cano

Uno de estos maravillosos pueblos pintorescos lo encontramos en la provincia de Alicante, a tan solo 15 kilómetros al sur de Benidorm. La localidad de Villajoyosa es uno de esos secretos que parecen pertenecer a un mundo de fantasía, enclavado en uno de los rincones más bonitos de toda la Costa Blanca. Capital histórica de la comarca de la Marina Baixa, en 2024 el pueblo lideró el ranking de joyas secretas y escondidas para descubrir, una lista elaborada por la organización European Best Destination, que cada año propone diferentes listas según los gustos de cada viajero.

Adriana Fernández

La joya de la Costa Blanca

A poco más de 30 kilómetros al norte de la ciudad de Alicante, el pueblo de Villajoyosa (la Vila Joiosa en valenciano) es uno de los mejores pueblos de la Costa Blanca, y prácticamente de todo el litoral español mediterráneo, donde pasar un verano como el que vemos en las películas. Iluminado por la blanca luz del Sol, la cual se refleja sobre las aguas que bañan la orilla de la playa, y con la brisa marina de toques salados que sopla por entre sus callejuelas, la vida en el pueblo se vive a un ritmo mucho más relajado y tranquilo, perfecto para disfrutar de las vacaciones que tanto nos merecemos.

Las casas pintorescas del paseo marítimo / Simo Rasanen

Con una población de unos 37.400 habitantes, la villa es famosa por las casas de pintorescas fachadas que se encuentran en su paseo marítimo. Si bien hoy en día le aporta una personalidad única, en sus inicios esto tenía una razón de ser; y es que los diferentes colores permitían a los pescadores reconocer sus casas rápidamente incluso después de haber pasado largo tiempo en alta mar. La tradición pesquera sigue muy presente en Villajoyosa que, aunque hoy día ya no es una de sus principales economías, sigue manteniendo en perfecto estado su antiguo barrio de pescadores.

Parecido a Cuenca, Villajoyosa cuenta también con sus propias casas colgantes. Suspendidas sobre el río Amadorio, que tiene su desembocadura en el pueblo, sus fachadas pintadas de colores se pueden observar desde el puente antiguo de Villajoyosa. En el casco antiguo de la localidad también podemos visitar la Iglesia de la Asunción, una iglesia-fortaleza datada de mediados del siglo XVI; o los alrededores de las antiguas murallas, declaradas Bien de Interés Cultural.

Las casas colgantes de Villajoyosa / Håkon Grimstad

Un mundo de chocolate

Junto con su magnífico ambiente marítimo y veraniego, Villajoyosa es el destino ideal para los amantes del chocolate. Resulta que es aquí donde la empresa de Chocolates Valor, una de las más importantes marcas de chocolates en España, tiene su sede desde 1881. En la fábrica y museo, ubicado un poco más arriba del centro del pueblo, podrás aprenderlo todo acerca de la historia del chocolate, desde la plantación del cacao a la producción y elaboración de este dulce tan preciado.

La playa del Paradís / Istock / MEDITERRANEAN

El verano de tu vida

Son una docena las playas y calas que se extienden a lo largo del litoral de Villajoyosa, siendo la Playa del Centro la más larga (su arenal tiene más de 1 kilómetro de longitud) y las playas del Torres y la Caleta las más populares. De ambiente más tranquilo son las de Paradís y Bol Nou, esta última rodeada de rocas y acantilados. Si eres de practicar snorkel, las de Puntes del Moro y El Xarco son las mejores.

Algo que también ofrece Villajoyosa durante la temporada de verano es su fiesta de Moros y Cristianos. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2003, tiene lugar entre el 24 y 31 de julio y se celebra en honor a Santa Marta, patrona del pueblo. Hace más de 250 años que la localidad celebra esta fiesta, donde se conmemoran los hechos sucedidos en 1538, cuando los piratas “berberiscos” comandados por Zalé-Arraez intentaron atacar la ciudad. Las fiestas empiezan hoy, así que ya sabes; si no te quieres perder ni un momento más de esta fiesta tan preciada, acércate ya mismo a Villajoyosa.