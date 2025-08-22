En Alicante se oculta un jardín de ensueño que une todas las tradiciones paisajísticas del Mediterráneo

A su amplia entrada rodeada de cipreses, le sigue una terraza superior donde encontramos un área que recuerda a los jardines ingleses y su capacidad para emular los caprichos de la naturaleza con todas sus imperfecciones. También hay un jardín que evoca el encanto de las antiguas huertas persas, con sus rosaledas que crecen entre pérgolas, galerías con trencadís como guiño a los diseños modernistas de Gaudí, o la piscina que rodea una enorme casa con ínfulas de palacio toscano.