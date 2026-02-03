Parece Granada, pero está en Alicante: el pequeño municipio de origen árabe con un castillo en lo alto de una peña y un embalse de agua turquesa
El pueblo forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, y su casco antiguo está declarado conjunto histórico-artístico.
Una de las costas más bonitas de las que rodean la Península Ibérica, la Costa Blanca exuda pura esencia mediterránea. Repleta de paisajes dignos de postal, formados por calas de ensueño y parajes naturales donde disfrutar de rutas de senderismo y un ambiente de lo más placentero, es un lugar lleno de historia y cultura, donde disfrutar no solo del paisaje, sino de la tradición y gastronomía de la región.
Es en la zona interior de la Costa Blanca, a unos 15 kilómetros de la línea de la costa y a media hora de la ciudad de Benidorm, donde se ubica uno de los pueblos más bonitos de toda la Costa Blanca, un pueblo rico en historia y patrimonio, y un perfil tan singular que queda para siempre en la memoria de todos aquellos que lo visitan.
Dominado por una fortaleza
Fundado por los musulmanes, el pequeño pueblo de Guadalest es uno de los pueblos más bonitos que hay en toda España. No lo decimos nosotros, lo dice su pertenencia a Los Pueblos Más Bonitos de España, por lo que es un hecho del que no se puede dudar. Por si hacen falta más pruebas de la belleza de Guadalest (cuyo nombre oficial en valenciano es El Castell de Guadalest), el municipio está compuesto por un entorno natural único y singulares construcciones de la época medieval, como el característico castillo de Sant Josep, una fortaleza árabe del siglo XI los restos de la cual coronan el pueblo desde lo alto del filo de una roca.
Pasear por las estrechas calles de su casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico en 1974, es la mejor opción para descubrir los secretos que se esconden en esta hermosa villa. Cruzarás por debajo del Portal de Sant Josep, un túnel excavado en la roca que servía como única puerta de acceso a la antigua villa medieval; descubrirás edificios históricos tan importantes como el Museo Casa Orduña, una casa nobiliaria del siglo XVII; y podrás quedarte con la boca abierta de par en par con las impresionantes vistas que ofrece la plaza de San Gregorio.
Es alrededor de esta plaza donde podrás visitar el Museo Etnológico, donde aprender como vivían los habitantes de este rincón de mundo siglos atrás, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una joya barroca de mediados del siglo XVIII que a lo largo de los sidos ha sido testigo de incontables acontecimientos, incluidos incendios y saqueos durante la Guerra Civil.
Hay más museos por visitar en Guadalest, pero los más curiosos de todos son los dos museos de miniaturas, con piezas creadas por Manuel Ussà, uno de los mejores microminiaturistas del mundo. En el Museo de Microminiaturas, ubicado en la plaza de San Gregorio, se exponen piezas tan peculiares como la Estatua de la Libertad dentro del ojo de una aguja, Las Meninas de Velázquez en un grano de maíz, o La Maja Desnuda de Goya en el ala de una mosca. Por otro lado, en la Calle Sol encontrarás el Museo Micro-Gigante, donde se muestran una hormiga tocando el violín, las Tres Gracias de Rubens talladas en la punta de un lápiz, o un autorretrato del propio Manuel Ussà tallado en un grano de arena.
El entorno del embalse
Otra de las joyas que esconde Guadalest es su maravilloso embalse, cuyas aguas turquesa ofrecen el talón de fondo perfecto para aquellos que quieran recorrer algunas de las rutas de senderismo que lo bordean. La más sencilla y transitada es la ruta circular que rodea el embalse, un recorrido de 10 kilómetros, la mayoría de los cuales avanzan por un terreno asfaltado, perfecto para hacer en familia
Para aquellos más atrevidos y aventureros, la empresa familiar KayakBeni se dedica al alquiler de kayaks para hacer excursiones por las aguas del embalse, creando una experiencia única en la que podrás disfrutar del entorno natural de una manera completamente diferente. ¿Te atreves?
Síguele la pista
Lo último