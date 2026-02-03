Parece Granada, pero está en Alicante: el pequeño municipio de origen árabe con un castillo en lo alto de una peña y un embalse de agua turquesa

Hay más museos por visitar en Guadalest, pero los más curiosos de todos son los dos museos de miniaturas, con piezas creadas por Manuel Ussà, uno de los mejores microminiaturistas del mundo. En el Museo de Microminiaturas, ubicado en la plaza de San Gregorio, se exponen piezas tan peculiares como la Estatua de la Libertad dentro del ojo de una aguja, Las Meninas de Velázquez en un grano de maíz, o La Maja Desnuda de Goya en el ala de una mosca. Por otro lado, en la Calle Sol encontrarás el Museo Micro-Gigante, donde se muestran una hormiga tocando el violín, las Tres Gracias de Rubens talladas en la punta de un lápiz, o un autorretrato del propio Manuel Ussà tallado en un grano de arena.