Alicante también tiene su propio "Caminito del Rey": la espectacular pasarela a 60 metros del suelo que te dejará sin palabras

En 2023, la pasarela fue ampliada en 150 metros, alcanzando los 370 metros de recorrido sobre el desfiladero. Esta segunda fase incluye un tramo descendente que se adentra aún más en el Estret del Pantà, llegando a solo 8 o 10 metros del fondo del barranco. Antes, acceder a esta zona era posible únicamente mediante barranquismo, por lo que la ampliación ha abierto un nuevo atractivo para el público general. El Ayuntamiento de Relleu ya planea nuevas fases que permitan cruzar al otro lado y crear una ruta circular completa.