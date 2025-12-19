Ni los Dolomitas, ni los Alpes: este pueblo de Teruel esconde un paisaje vertical único en Europa y rutas que se recorren a pie

Aliaga, en la provincia de Teruel, es uno de esos lugares. Situado en pleno Maestrazgo turolense, este pequeño pueblo se asienta en un entorno geológico excepcional, donde los relieves se pliegan, los cañones se estrechan y el río Guadalope dibuja un paisaje vertical difícil de encontrar en otros puntos de Europa. No es casualidad que su entorno esté protegido como Parque Geológico, ni que forme parte de la red de Pueblos Mágicos de España.