Ni la Alhambra, ni el Palacio Real: este ha sido el monumento más visitado de España en 2025

Las cifras no mienten... Y la Sagrada Familia puede llevar por bandera que es el "no va más" de los monumentos españoles en cuanto a las cifras se refiere. De hecho, en 2025, ha superado los 4,8 millones de visitantes, alcanzando su máximo histórico y colocándose por delante de monumentos como la Alhambra de Granada o el Palacio Real de Madrid, y eso, queridos lectores, no es moco de pavo. Y es que, no es solo una cuestión de volumen, sino de constancia. Finalmente, lo que ha conseguido es que año tras año el templo barcelonés se mantiene en lo más alto del turismo cultural europeo. Y, de eso, hay que estar muy orgullosos; ¿o no creéis?