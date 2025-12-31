Ni la Alhambra, ni el Palacio Real: este ha sido el monumento más visitado de España en 2025
La Sagrada Familia se consolida como el monumento de moda este año.
No ha sido una campaña turística, ni un aniversario, ni una moda pasajera de Instagram o Tik Tok. Simplemente ha ocurrido. En 2025, la Sagrada Familia ha vuelto a ser el monumento más visitado de España. Millones de personas han hecho cola, han levantado la cabeza y han salido con la misma sensación: “esto no se parece a nada”, y no me extraña en absoluto. Mientras otros grandes iconos patrimoniales juegan sobre seguro, el templo de Gaudí sigue ahí, inacabado, admirado y absolutamente reconocible. Y ahí esté la clave de por qué, otro año más, ha terminado por imponerse a todos.
El dato que lo explica todo
Las cifras no mienten... Y la Sagrada Familia puede llevar por bandera que es el "no va más" de los monumentos españoles en cuanto a las cifras se refiere. De hecho, en 2025, ha superado los 4,8 millones de visitantes, alcanzando su máximo histórico y colocándose por delante de monumentos como la Alhambra de Granada o el Palacio Real de Madrid, y eso, queridos lectores, no es moco de pavo. Y es que, no es solo una cuestión de volumen, sino de constancia. Finalmente, lo que ha conseguido es que año tras año el templo barcelonés se mantiene en lo más alto del turismo cultural europeo. Y, de eso, hay que estar muy orgullosos; ¿o no creéis?
Si lo analizamos en profundidad, este crecimiento sostenido tiene varias lecturas. Por un lado, Barcelona sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo, de eso no hay duda. Por otro, la Sagrada Familia no se visita “porque sí”, más bien se visita porque sigue generando curiosidad, debate y asombro. No hay dos visitas iguales, ni dos opiniones idénticas; y eso es, precisamente, la magia.
Una obra que nunca se termina
Muchos soñamos con ver la Sagrada Familia terminada, aunque os debo advertir que es algo difícil de conseguir. Y es que, este templo tiene ya una historia... Todo comenzó en 1882, y un año después pasó a manos del maestro Antoni Gaudí, que transformó por completo el proyecto original. Su idea era clara, la de crear una auténtica “biblia en piedra”, donde arquitectura, simbolismo religioso y referencias a la naturaleza convivieran sin jerarquías.
Muchos os preguntaréis: ¿pero si empezó hace tantos años por qué todavía se encuentra inacabada? Y es que, todo ha ido un poco a trompicones. La muerte de Gaudí en 1926, tras ser atropellado por un tranvía, marcó un punto antes y un después en la historia de nuestro querido templo. A ello se sumaron los estragos de la Guerra Civil, que destruyeron planos y maquetas originales. Desde entonces, el templo ha avanzado poco a poco, combinando tradición artesanal y tecnología de vanguardia. Y, paradójicamente, ese carácter inacabado es hoy uno de sus mayores atractivos, ¿o no?
Un año clave para el templo
La Sagrada Familia lleva ya muchos años superándose a sí misma, pero es que el año pasado ha sido especialmente significativo. En 2025 se completó la estructura central de la Torre de Jesús, lo que convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo, con 162,9 metros, superando a la catedral de Ulm, en Alemania. Quizás no sabéis del tema (normal) pero os digo que esto es un absoluto hito arquitectónico que ha vuelto a situar al templo en el centro del foco internacional.
Además, la cercanía del centenario de la muerte de Gaudí, que se conmemorará en 2026, ha podido revivir el interés mediático y cultural por su figura y su legado. La Sagrada Familia ya no es solo un monumento, más bien es una obra viva que sigue escribiendo su propia historia.
Más que un icono turístico
Reducir el éxito de la Sagrada Familia al turismo sería quedarse corto, todo sea dicho. El templo se ha convertido en un símbolo cultural global, estudiado en escuelas de arquitectura, analizado por historiadores y fotografiado hasta la saciedad. Y, aun así, sigue sorprendiendo.
La luz que entra por sus vidrieras, la verticalidad de sus columnas o la complejidad de sus fachadas no responden a modas ni a tendencias. Son el resultado de una visión personalísima que, más de un siglo después, sigue dialogando con quien la visita.
¿Y los demás monumentos?
En 2025, otros grandes nombres del patrimonio también han registrado cifras destacadas. La Alhambra de Granada superó los 2,7 millones de visitantes, consolidándose como el monumento más visitado de Andalucía. A nivel internacional, es necesario nombrar lugares tan espectaculares como la Basílica de San Pedro, en Roma, o enclaves Patrimonio de la Humanidad como la Isla de Pascua han vuelto a captar atención debido a su singular atractivo. Aun así, ninguno ha logrado desbancar a la Sagrada Familia del primer puesto nacional, y no me extraña.
