Lo siento Alemania, pero el castillo más bonito del mundo está en el norte de España: neogótico, rodeado de un bosque centenario y con 2.400 metros cuadrados a solo 20 minutos de Bilbao

A mediados del siglo XIII, en la colina rocosa donde hoy se levanta el castillo de Butrón, solo había una casa-torre: la residencia de los señores de Butrón, en la comarca vizcaína de Uribe. Un siglo después, el V Señor de Butrón la transformó en fortaleza, y durante más de trescientos años ese enclave fue escenario de las guerras de bandos que enfrentaron a gamboinos y oñacinos en la Bizkaia bajomedieval.

La tradición oral cuenta que los señores de Butrón cobraban peaje a arrieros y comerciantes en el siglo XV, y que se les atribuía fama de pendencieros y la posesión de una espada invencible. Cuando las luchas se apagaron a comienzos del XVI, la fortaleza quedó abandonada casi trescientos años.

Castillo de Butrón, fortaleza neogótica de origen medieval. Gatica, Bizkaia / Istock / Anton Sheiko

La reconstrucción de 1878: el modelo bávaro

El castillo que se ve hoy no es el medieval, sino una reconstrucción del siglo XIX. En 1878, el arquitecto Francisco de Cubas, marqués de Cubas, recibió el encargo de Narciso de Salabert y Pinedo, marqués de Torrecilla, de levantar sobre la base de la antigua fortaleza un edificio inspirado en los castillos bávaros de la época. De ahí la comparación con Alemania: Butrón no copia un modelo español, sino centroeuropeo, con torreones circulares, agujas, pasarelas exteriores y una fachada de marcado carácter gótico.

Castillo de Butron / Istock

Francisco de Cubas es, junto a Gaudí, una de las figuras más destacadas de la arquitectura neogótica española. Lo que construyó en Gatika responde más a una lógica escenográfica que residencial: un edificio pensado para impresionar, levantado sobre los cimientos de una fortaleza medieval real. Esa doble naturaleza es lo que convierte a Butrón en el único castillo romántico de Euskadi y lo que sostiene su reconocimiento como bien de interés patrimonial por parte de las administraciones vascas.

Castillo de Butrón, fortaleza neogótica de origen medieval. Gatica, Bizkaia / Istock / Anton Sheiko

El interior de esta estructura lleva años cerrado al público y la propiedad, del grupo Inbisa, lo mantiene actualmente en venta. No hay horario de visitas guiadas ni fecha prevista de reapertura, pero sus alrededores se mantienen abiertos: acceso libre y gratuito a los jardines y al bosque centenario que lo envuelve.

Castillo de Butron en el País Vasco / Istock

Alrededor del castillo se extiende un parque de unos 35.000 metros cuadrados, atravesado por el río Butrón y catalogado como reserva ecológica de valor. Reúne hasta 70 especies de árboles distintas, autóctonas y traídas de todo el mundo: destacan las secuoyas llegadas de América, los robles propios de la zona y las palmeras que dan la bienvenida al visitante. Según la época del año, es habitual cruzarse con aves y algún rebaño de ovejas pastando entre los senderos.

Castillo de Butron en el País Vasco, España / Istock

Desde el castillo parte además un paseo de seis kilómetros hasta Plentzia siguiendo el cauce del río hasta su desembocadura en la bahía, integrado en el GR 280 Uribe y apto también para ir a caballo o en piragua.

Cómo llegar, qué ver y dónde comer en la comarca de Uribe

En coche, la ruta más directa es la BI-2704, que une Mungia y Sopelana, en el tramo entre Gatika y Dobaran; también se puede llegar por la N-637 y las carreteras locales BI-3112 y BI-3105. En transporte público, la línea A3225 de Bizkaibus conecta Bilbao (Plaza Moyúa) con Laukiz, Gatika, Maruri-Jatabe y Mungia, y opera en días hábiles; la parada de Barrio Butrón deja a unos cinco minutos a pie del castillo. Conviene comprobar los horarios actualizados antes de salir, ya que las frecuencias varían según el día.

La comarca de Uribe ofrece varias opciones para completar la ruta: la costa con Plentzia, Armintza, Getxo y Algorta; el Puente de Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad; la Reserva de la Biosfera de Urdaibai; y San Juan de Gaztelugatxe. Para comer, en Mungia —a apenas unos minutos del castillo— el Restaurante Bakea es una opción contrastada, con buena reputación tanto en prensa gastronómica como entre comensales habituales: destaca por su txuleta de ternera madurada y por platos de raíz local como el sukalki, el guiso tradicional de la zona.