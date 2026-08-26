El pueblo fantasma de Lugo que ganó 5 vecinos en dos años: está en una Reserva de la Biosfera, tiene una joya románica y aspira a ser Patrimonio de la Humanidad
Situado junto al cauce del río Miño, este diminuto pueblo guarda una iglesia que originalmente se encontraba en otro pueblo.
Región de belleza apabullante y una historia de lo más interesante, tierra de vinos y buen comer, la Ribeira Sacra esconde algunos de los paisajes naturales más impresionantes que podemos encontrar en el norte de la península. Declarada Reserva de la Biosfera y candidata a ser incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad, en el corazón de esta región se esconde un pueblo desconocido por la gran mayoría; una aldea ubicada a orillas del río Miño que, hace unos años, se salvó de caer en el olvido.
Hablamos del lugar de Piñarrostro, perteneciente a la parroquia de A Cova en la provincia de Lugo. Siguiendo la estela de muchos otros pueblos y aldeas de Lugo, una de las provincias más afectadas por el despoblamiento rural, Piñarrostro llegó a estar deshabitada en el año 2022. A su vez, la aldea presenta un caso excepcional, pues en tan solo dos años pasó a tener 5 habitantes censados; un incremento que, a pesar de ser moderado, va a la contra de la tendencia del resto de la provincia.
Un lugar que parece volver a la vida
En un contexto en el que muchas de las provincias y comarcas del interior del territorio sufren el despoblamiento, con cifras de habitantes cada vez más bajas y una media de edad de la población más mayor, Piñarrostro se erige como la excepción. Ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Ourense, la aldea había técnicamente desaparecido en el año 2022, puesto que no quedaba ningún vecino censado. Todo cambió cuando en 2024, según datos recogidos por el Instituto Gallego de Estadística, el lugar tenía 5 vecinos censados.
Perteneciente al municipio lucense de Carballedo, el nombre de Piñarrostro hace referencia a la fuerte pendiente del terreno en el que se encuentra – compuesto por las palabras “piñar” y “rostro”, esta última derivada del latín “rostrum”, que significa objeto acabado en punta. El lugar estuvo deshabitado desde el 2010 hasta el 2023, cuando volvió a tener 5 habitantes censados, tres hombres y dos mujeres.
Totalmente contrario a la tendencia de la provincia, donde una de cada 10 aldeas está en riesgo de desaparecer debido al despoblamiento rural, este pequeño pueblo demuestra que revertir esta situación es posible. Nadie garantiza que hacer que estos pueblos al borde del abandono regresen a la vida sea una tarea sencilla, pero es algo que debemos hacer si no queremos que la vida rural, con sus tradiciones y costumbres, acabe desapareciendo por completo.
La iglesia que se mudó de sitio
En el sí de Piñarrostro se erige un auténtico tesoro patrimonial y arquitectónico: la Iglesia de San Xoán da Cova, una de las mayores joyas del románico gallego. Construido originalmente alrededor del siglo X, el edificio que actualmente podemos contemplar fue edificado a principios del siglo XII, cuando el monasterio se convirtió en una comunidad de monjas benedictinas. Pero lo verdaderamente curioso de esta iglesia es que no se encuentra en el lugar original en el que fue construida.
Ubicada originalmente en la localidad de Os Peares, la construcción de la presa junto al pueblo obligó a que el templo fuera reubicado para evitar que quedara sumergido bajo las aguas del embalse. Así, la iglesia fue trasladada piedra a piedra hasta su ubicación actual, donde podemos seguir disfrutando de su belleza.
La región de la Ribeira Sacra
Declarada Reserva de la Biosfera desde el año 2021, la Ribeira Sacra es una de las regiones más impresionantes de todo el territorio peninsular. No destaca solo por la belleza de los paisajes naturales formados por los cañones de los ríos Sil y Miño; los incontables monasterios románicos y los singulares viñedos que se extienden en las laderas de los cañones crean un contraste único, el cual hace del viaje una experiencia única.
Ya sea a través de un crucero a través de sus cañones fluviales, subiendo hasta alguno de los más de 30 miradores repartidos por la región, durmiendo en alguno de los antiguos monasterios reconvertidos en hostal, o disfrutando de una cata de vinos en alguna de sus excelentes bodegas, la Ribeira Sacra supone uno de los mejores destinos para una escapada de principios de otoño.
- El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer 'el mejor rodaballo de España': Conjunto Histórico medieval, casas torre y la cuna de Elcano
- Las Azores, el refugio atlántico donde el verano todavía se vive sin multitudes
- Nadie la visita, pero dicen que es la “Suiza española”: lagos de montaña, pueblos de piedra y cumbres de más de 2.000 metros en una de las zonas menos pobladas de España
- Nadie lo visita, pero dicen que son “los Alpes españoles”: pueblos de piedra entre lagos y montañas esculpidas por glaciares de más de 3000 metros de altura
- Todos van a Cadaqués, pero pocos conocen el pueblo de Girona amurallado sobre un promontorio y rodeado de arrozales: un centro histórico medieval de piedra, junto a una llanura de humedales
- El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años) es un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos: cuna de Adolfo Suarez, tiene una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen
- La aldea de 60 vecinos con una colegiata románica con la importancia de una catedral: es la gran joya arquitectónica de un valle fértil y frondoso que se aleja de la imagen típica de Burgos
- El otro Sanxenxo que todavía no se ha puesto de moda: una villa marinera de calles de piedra y casas con soportales que guardan el casco histórico más bonito de A Coruña