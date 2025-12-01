Esta es la aldea gallega que comparan con las Dolomitas y que no te puedes perder este otoño

Tras la vuelta de las lluvias y las bajas temperaturas toca ir recibiendo al invierno. Aunque la monotonía de la rutina se nos pueda hacer un poco cuesta arriba, esta época del año es ideal para cambiar la ciudad por el paisaje de montaña. Para quienes buscan una escapada, este pueblo en la provincia de Lugo es comparado con las Dolomitas y es una visita obligada en lo que queda de otoño.