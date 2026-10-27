La aldea de cuento entre valles verdes donde se come el mejor cocido montañés de Cantabria: perfecta para recorrer a pie entre hayedos, casonas de piedra y senderos junto al río

La carretera que sale del valle de Cabuérniga sigue durante unos diez kilómetros el curso del río Tojo, encajada entre desfiladeros, y se acaba de golpe frente a un mar de hayas. A partir de aquí solo hay monte, y un bosque de robledales que conforma el Parque Natural Saja-Besaya.

Barcena Mayor, Cantabria, España / Istock

Aquí espera Barcena Mayor, a casi 500 metros de altitud a orillas del río Argoza, y siguiendo la sombra del asfalto que sus pies desaparece, el único pueblo que queda dentro del parque, un "lugar llano cerca del río" según su etimología, que suma 80 vecinos y regenta desde finales del siglo XX el título de Conjunto Histórico-Artístico. Un reducto de paz en el municipio de Los Tojos, en la zona occidental de la comunidad de Cantabria, que ostenta además el premio del último gran concurso regional de cocido.

Adriana Fernández

El camino de los que bajaron a Castilla

El aislamiento de hoy esconde una historia de paso. El valle se repobló en el siglo IX en torno a los monasterios, y a mediados del siglo XII el rey Alfonso VIII cedió la iglesia de Santa Águeda, que dependía del monasterio de Santa María de Yermo, al de Cardeña. Durante siglos, el pueblo y su concejo estuvieron bajo el dominio de la casa de la Vega y, después, de los duques del Infantado.

Barcena Mayor, Cantabria / Istock

Por aquí salía uno de los caminos que unían la montaña con la meseta. Una calzada empedrada atraviesa todavía sus calles, y la tradición local sostiene que por ella bajaron los foramontanos, los montañeses que en la Edad Media repoblaron las tierras de Castilla. Siglos después, el mismo camino vio marchar a los jándalos, los cántabros que emigraban a Andalucía para trabajar en los comercios de parientes y vecinos, muchos con apenas 13 o 14 años. Algunos regresaron con dinero suficiente para levantar casas en su pueblo, y su huella sigue viva en Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.

Esa vieja ruta hacia Castilla puede recorrerse aún a pie. El sendero PR-S 114 sale del pueblo hacia Ozcaba siguiendo el trazado histórico que usaban los viajeros, y a un kilómetro pasa junto a la ermita del Carmen.

Solanas para secar el maíz

El núcleo urbano se conforma de dos calles principales, en torno a las que se levantan las casas que lo componen. A lo largo de La Calleja y La Larga, paralelas, se extienden plazuelas y, entre ellas, pasadizos y estrechas callejuelas que las comunican. Las edificaciones, como el pueblo, son antiguas, y responden a la arquitectura de la típica casa de montaña: muros de mampostería y sillería, soportales conformados por arcos de medio punto y solanas de madera que, construidas mirando al sur y este, buscan los rayos de sol para aprovechar al máximo las horas de luz en inviernos fríos que rozan, y en muchos casos descienden los 0 grados, y con ellos, las nevadas.

Barcena Mayor, Cantabria, España / Istock

Esas solanas cuentan una historia agrícola. Hasta el siglo XVII, las casas tenían una sola planta, y cuando el maíz llegó a Cantabria los vecinos empezaron a levantar un segundo piso con balcones corridos donde secar las mazorcas. Hoy esas mismas barandillas se llenan de flores. En la casa del Pasadizo, la solana se convierte en un puente de vigas que cruza por encima de la calle, y en la del Callejón el entramado de madera queda a la vista.

Barcena Mayor, Cantabria / Istock

Hacia el bosque El pueblo es el punto de partida natural para conocer el Saja-Besaya, un parque de unos 245 kilómetros cuadrados de cabeceras de río, valles y bosques de hayas y robles, hogar de ciervos, corzos, jabalíes, rebecos, lobos y, si hay suerte, el oso pardo. El otoño es su gran momento y los hayedos ofrecen la estampa típica de su cambio de color, con el cante de la berrea de los ciervos.

Cuando el Estado lo protegió, destacó su "excepcional valor etnográfico", presente también en los detalles de la vida diaria: los antiguos lavaderos, hoy el centro de interpretación Las Lavanderas; las leñeras, los hornos de pan y las cuadras que se reparten por el casco. Asimismo, acompañan el pueblo la edificación por excelencia de las zonas rurales, la iglesia, aquí Iglesia de Santa María, datada del siglo XVII y ejemplo de barroco montañés, con dos naves, bóvedas de crucería que conservan restos de policromía y cinco retablos.

Barcena Mayor, Cantabria / Istock

Muy cerca, el puente de sillería que cruza el Argoza se rehízo tras una riada en el siglo XIX, aunque una inscripción conserva la memoria de su construcción: "Izose este puente el año de 1776". El puente tiene además un reloj de sol, uno de los cinco repartidos por el pueblo.

El puchero de la montaña

En una aldea de inviernos tan duros, la cocina tenía que calentar el cuerpo, y el plato que mejor lo consiguió fue el cocido montañés. Su receta es sencilla y lenta: alubias blancas que pasan la noche en remojo, berza y el compango, que reúne chorizo, morcilla, costilla de cerdo y tocino. Todo se cuece a fuego lento durante unas dos horas, hasta que la berza se deshace en el caldo.

Bárcena Mayor ha hecho de ese guiso su seña de identidad, y en febrero de 2025 uno de sus restaurantes, La Solana, ganó el premio al mejor cocido montañés en la décima Ruta de los Pucheros, el concurso que organiza la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. El establecimiento comparte calles con otras casas de comidas que sirven cocido a diario, como el Mesón Río Argoza, junto al río, o La Franca, que funciona también como posada. Tras el cocido, la gastronomía local del pueblo ofrece guisos de caza y postres caseros.

Barcena Mayor, Cantabria, España / Istock

Y si quieres llevarte un recuerdo las tiendas de artesanía venden lo que los vecinos han fabricado durante generaciones: albarcas, el calzado tradicional de madera que se usaba para caminar por el barro, cachavas, aperos de labranza y objetos de mimbre, además de quesos de la zona, miel, orujo y dulces caseros.