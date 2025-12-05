La aldea de Asturias que te lleva hasta el cielo si asciendes sus 23 curvas: unos Alpes en miniatura con casas de piedra, vistas de infarto y solo 14 habitantes
Se trata de una aldea mínima y cuyo acceso exige esfuerzo, pero lo que te espera arriba hará que todo merezca la pena.
Los primeros 15 años de mi vida pasaron viendo en el parabrisas trasero del coche una pegatina con la que media España está familiarizada: un logo con tres monolitos bajo el que rezaba "Asturias, paraíso natural".
Ese calificativo ha sido el lema del Principado desde hace nada menos que 40 años. Y lo es por un motivo: hay pocas regiones –ya no de España, sino del mundo– que junten los paisajes que ofrece Asturias. A lo largo de su territorio hay rincones conocidos por su riqueza, y también algunos casi desconocidos que sorprenden al visitante. El que recordamos hoy es uno de ellos.
Cómo llegar a Casielles, la aldea escondida en el cielo de Asturias
Todo comienza en el desfiladero de los Beyos. Allí corre paralela al río Porciles una carretera abrazada por un semitúnel de roca del que cuelga la vegetación y por el que gotea el agua todo el año.
A medida que la vía asciende, el trazado se convierte en una serpiente de 23 curvas en forma de herradura que salva un desnivel de 380 metros en apenas 3 kilómetros. No es un recorrido para distraerse: es estrecho y de gravilla. La buena noticia es que casi no tiene tráfico.
De hecho, la mayoría de los que se aventuran monte arriba no son coches, sino senderistas o ciclistas, colectivo que lo ha rebautizado como Petit Alpe d’Huez. Ojo, porque la pendiente es intensa, con tramos del 12,3 % y picos de más del 20 %.
Qué ver en Casielles
En lo alto aparece Casielles, una aldea diminuta del concejo de Ponga que parece un pueblecito del belén. Hoy apenas quedan 14 habitantes, aunque en la mitad del siglo XIX llegó a tener 192. Nunca una multitud, en cualquier caso, ya que terreno escabroso siempre hizo difícil la vida en él. Pero, al mismo tiempo, también convirtió este rincón en un mirador natural único.
El caserío está formado por un puñado de casas de piedra, hórreos y pequeñas construcciones tradicionales. La carretera desemboca en la parte más alta del pueblo, donde están la capilla y la antigua escuela. Desde todo el pueblo la vista es impresionante, pero seguramente sea desde aquí arriba desde donde disfrutar mejor del desfiladero de Beyos abajo y los Picos de Europa como gigantes de piedra rodeando el valle.
Qué hacer si visitas Casielles
Además de dar una vuelta por la propia aldea –actividad que lleva unos 20 minutos, como mucho– Casielles es un punto de encuentro para senderistas. Desde aquí parten rutas tan emblemáticas como la Senda del Cartero, que sigue el antiguo camino usado para comunicar la aldea cuando no existía carretera.
Muy cerca se encuentra Viboli, otro pueblo de arquitectura tradicional asturiana con hórreos y corredores de madera.
En Casielles no hay restaurantes ni bares. Si quieres tomar algo, tienes que regresar al inicio de la ruta, en Puente La Huera. Aquí no hay servicios turísticos ni comodidades añadidas: solo un pueblo diminuto, piedra, montaña y el paisaje que hace que la visita valga la pena.
