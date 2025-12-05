La aldea de Asturias que te lleva hasta el cielo si asciendes sus 23 curvas: unos Alpes en miniatura con casas de piedra, vistas de infarto y solo 14 habitantes

Ese calificativo ha sido el lema del Principado desde hace nada menos que 40 años. Y lo es por un motivo: hay pocas regiones –ya no de España, sino del mundo– que junten los paisajes que ofrece Asturias. A lo largo de su territorio hay rincones conocidos por su riqueza, y también algunos casi desconocidos que sorprenden al visitante. El que recordamos hoy es uno de ellos.