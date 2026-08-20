La aldea de 60 vecinos con una colegiata románica con la importancia de una catedral: es la gran joya arquitectónica de un valle fértil y frondoso que se aleja de la imagen típica de Burgos
Un pequeño pueblo que esconde joyas arquitectónicas declaradas Monumento Histórico-Artístico Nacional.
Resulta increíble que un pueblo remoto en el que apenas viven 60 personas tenga una importancia histórica a la altura de las grandes capitales. Con la diferencia de que el lugar del que estamos hablando está escondido en un lugar perdido de la provincia de Burgos, en ese entorno natural privilegiado que conforman Las Merindades.
Se trata de Puente-Arenas, un nombre que posiblemente no te diga nada a no ser que seas un amante del Románico más desconocido. Porque este lugar, que es una de las 14 localidades que forman parte de la merindad de Valdivielso, es un antiguo núcleo que conserva un rico patrimonio arquitectónico medieval.
Uno de los conjuntos más importantes del románico burgalés
La iglesia de San Pedro de Tejada es la gran joya de esta merindad, aunque no se encuentra exactamente dentro del pueblo, sino alejada unos 500 metros, situada en un entorno elevado desde el que domina el valle. El primitivo monasterio se remonta a comienzos del siglo IX, y la iglesia románica que conocemos hoy es uno de los conjuntos más importantes del románico burgalés. Su valor arquitectónico y escultórico es tan grande que se trata de un edificio protegido como Monumento Histórico-Artístico Nacional desde hace casi un siglo.
Junto a esta basílica, el pueblo cuenta con otros edificios de gran valor, como su propia iglesia románica, que conserva restos de una primitiva construcción del siglo XII, aunque el edificio fue transformándose posteriormente. Cuando se observa por primera vez, sorprende porque no te la esperas: tiene elementos góticos, capillas barrocas y varios retablos de los siglos XVII y XVIII.
Y después está el propio pueblo, con casas de piedra, casonas blasonadas, torres y hasta palacetes. Los más importantes son el palacio del obispo Pedro Fernández Temiño, de finales del XVI, con una portada barroca de gusto herreriano; o la Casa del Mayorazgo, con escudo renacentista e inscripción. Junto a ellas, otras casonas de sillería que recuerdan la prosperidad que vivió el valle entre los siglos XVI y XVIII gracias, entre otras actividades, al comercio de la lana castellana.
Un pueblo histórico que pasa desapercibido
El pueblo de Puente-Arenas se desarrolló junto al Ebro, alrededor del puente que le da nombre. Aunque el puente que vemos hoy en día no es el original, sino que se trata de una construcción fechada en el siglo XVI: tiene cinco arcos y casi 70 metros de longitud, y fue remodelado en 1885.
Sea como sea, Puente-Arenas en la puerta de entrada a un valle lleno de patrimonio románico y arquitectura histórica, encajado entre el Ebro y la Sierra de la Tesla, dentro del fértil Valle de Valdivielso, integrado dentro de la Red Natura 2000. El resultado es un paisaje muy diferente del que uno suele imaginar cuando piensa en Burgos, con ríos, bosques, prados, frutales, montañas calizas y pequeños pueblos de piedra. Y eso sí que es una sorpresa.
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