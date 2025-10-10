Este pueblo monumental con más de 2.000 años celebra un festival mágico en octubre: títeres, teatro y patrimonio junto al Tajo
El encanto monumental de este pueblo se une cada octubre a la fantasía del Festival Internacional de Títeres, un encuentro que convierte sus calles en un escenario lleno de imaginación, arte y tradición.
Ubicado en la provincia de Cáceres, muy cerca de la frontera con Portugal, Alcántara es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Su majestuoso puente romano sobre el río Tajo, sus conventos y su trazado medieval lo han convertido en uno de los pueblos más singulares de Extremadura. Pero cada otoño, la piedra se llena de vida y color gracias a un festival que conquista a niños y adultos: Al Títere, una cita que reivindica el valor del arte, la creatividad y la cultura popular.
Un pueblo con alma romana y espíritu de frontera
El nombre de Alcántara proviene del árabe al-qantara, “el puente”, en alusión a su obra más emblemática: el Puente de Alcántara, construido en el siglo II d. C. por el arquitecto Cayo Julio Lacer. Con sus seis arcos de granito y más de 60 metros de altura, es uno de los grandes símbolos del Imperio Romano en la península.
A sus pies, el Tajo discurre entre dehesas y sierras donde se respira la tranquilidad de la Extremadura más auténtica. En el casco histórico, las calles empedradas conducen hasta el Conventual de San Benito, imponente edificio renacentista que hoy acoge eventos culturales y representa el corazón patrimonial del pueblo.
Alcántara forma parte de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, un espacio natural compartido con Portugal que invita a recorrer miradores, rutas de senderismo y pueblos con encanto a ambos lados de la frontera.
El festival que transforma Alcántara
Del 10 al 12 de octubre, el municipio acoge la tercera edición del Festival Internacional de Títeres, Marionetas y Narración Oral “Al Títere”, que convierte plazas, patios y monumentos en escenarios al aire libre. Durante tres días, el pueblo se llena de música, talleres y espectáculos de compañías extremeñas y nacionales que combinan tradición e innovación.
Entre las propuestas de este año destacan montajes como '¿Quién soy? De oruga a mariposa', de Búho Teatro, 'El druida de las historias' o 'El patito feo', con representaciones en la Plaza de España, la Sinagoga o el Conventual de San Benito.
El festival apuesta por la inclusión, la sostenibilidad y la igualdad, ofreciendo actividades pensadas para todas las edades. Además, talleres de creación de marionetas, cuentacuentos y rutas teatralizadas invitan a disfrutar en familia de un fin de semana diferente, donde la imaginación se convierte en protagonista.
Más razones para quedarse
Además del festival, Alcántara ofrece muchos motivos para alargar la visita. Desde recorrer el Museo de Arte Sacro o la Casa de la Cultura, hasta saborear la gastronomía local en torno al cordero, los quesos y los dulces artesanos. Muy cerca, los paisajes del Parque Natural Tajo Internacional ofrecen la posibilidad de hacer rutas en barco por el río o de observar aves en libertad, entre cigüeñas negras, alimoches y buitres leonados.
Dormir en alguna de las casas rurales o en el entorno monumental del Conventual de San Benito es la mejor forma de sentir la magia de este pueblo fronterizo que une historia, cultura y naturaleza en un mismo viaje.
Un fin de semana de pura magia
Durante unos días, Alcántara deja de ser solo un conjunto monumental para convertirse en un escenario vivo. Los títeres, las luces y las sombras se mezclan con la piedra dorada de sus calles, recordando que la cultura también puede ser un puente entre generaciones. Ven a este Pueblo Mágico y vive un fin de semana donde la historia, el arte y la imaginación se dan la mano.