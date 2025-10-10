Este pueblo monumental con más de 2.000 años celebra un festival mágico en octubre: títeres, teatro y patrimonio junto al Tajo

Ubicado en la provincia de Cáceres, muy cerca de la frontera con Portugal, Alcántara es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Su majestuoso puente romano sobre el río Tajo, sus conventos y su trazado medieval lo han convertido en uno de los pueblos más singulares de Extremadura. Pero cada otoño, la piedra se llena de vida y color gracias a un festival que conquista a niños y adultos: Al Títere, una cita que reivindica el valor del arte, la creatividad y la cultura popular.