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Alberto Campo Baeza, Medalla de Oro de la Arquitectura, sobre la ciudad de España que considera insuperable: “Es la más bonita del mundo”

Vive y trabaja en Madrid, pero su infancia y su corazón están en una ciudad histórica bañada por el Mediterráneo cuya luz es la inspiración de toda su obra.

Cádiz, la ciudad de España que el arquitecto Alberto Campo Baeza considera insuperable

Cádiz, la ciudad de España que el arquitecto Alberto Campo Baeza considera insuperable / Istock

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Noelia Santos

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El arquitecto español Alberto Campo Baeza es reconocido internacionalmente por su estilo minimalista y su dominio de la luz natural como material principal de la construcción. Y aunque su lugar de nacimiento está en Valladolid, en la Castilla profunda, y su estudio de trabajo y residencia habitual en Madrid, con apenas dos añitos llegó a una ciudad del sur con su familia, cuando su padre, médico militar, fue destinado allí. 

La ciudad en la que vió la luz.

La ciudad en la que vió la luz. / Istock / CHAN KAR WAI

Es la ciudad “en la que vió la luz”, casi en sentido literal. Así lo dice la biografía que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana le dedica con motivo del Premio Nacional de Arquitectura concedido en el año 2020. Galardón que recibió justo un año después de que se le concediera la Medalla de Oro de la Arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

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Sara Fernández García

Entre sus obras destacan construcciones tan prestigiosas como la Casa Gaspar (Cádiz, 1992), la Sede Central de la Caja de Granada (2001), la Casa Olnick Spanu (Nueva York, 2008), la Guardería para Benetton (Treviso, 2008), el Museo de la Memoria de Andalucía (Granada, 2009), la plaza Entre Catedrales (Cádiz, 2009), la Casa del Infinito (Tarifa, 2014) o la Casa Rotonda (Madrid, 2021). Obras que le han llevado a lo más alto en arquitectura. Sin embargo, no olvida sus raíces. 

La ciudad de la luz

En una entrevista publicada por Diario de Cádiz en diciembre de 2019, Campo Baeza explicó que durante su infancia vivió en el Campo de las Balas, junto a La Caleta: “Vivíamos al borde de ese marco precioso que es el Atlántico, en la Caleta”. Y añadió que las ventanas de su casa daban directamente a esa playa tan icónica de la ciudad de Cádiz. Recordaba aquellos años como “unos años muy felices” y decía que aquella experiencia fue determinante para su manera de entender la luz. 

El antiguo balneario de la playa del la Caleta

El antiguo balneario de la playa del la Caleta / Istock

Fue después, en diciembre de 2021, cuando recibió el Premio Nacional de Arquitectura en Cádiz, le preguntaron qué era lo que más le gustaba arquitectónicamente de la ciudad. Su respuesta fue tan contundente que todavía hoy es recordada. Dijo literalmente que “Cádiz es la ciudad más bonita del mundo.”

"Es una maravilla en sí misma"

Lejos de ser una cita sin argumentos, enumeró aquellos lugares que hacen que Cádiz sea una ciudad preciosa para el arquitecto: además de por la caleta, no dudó en citar el balneario, los dos castillos, la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, . Teniendo en cuenta que quien lo dice no es un cualquiera, sino uno de los arquitectos españoles más importantes de las últimas décadas, no hay duda de que Cádiz es “una maravilla en sí misma”. 

La icónica catedral de Cádiz.

La icónica catedral de Cádiz. / Istock / HORST GERLACH

La Caleta fue su paisaje de infancia. Él mismo ha explicado que esa experiencia influyó profundamente en su arquitectura, especialmente en su concepción de la luz: “La manera de entender la luz en mi arquitectura se lo debo a Cádiz.” Y basta echar un vistazo a sus obras para comprender que efectivamente su arquitectura demuestra que ha interiorizado ese paisaje. 

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Así se entiende en una de sus obras más conocidas de Cádiz, Entre Catedrales, una plataforma que permite mirar hacia el mar y que él concibió precisamente como una manera de enmarcar el horizonte. No es de extrañar que hasta haya sido nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz el pasado 2025. 

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