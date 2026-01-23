Ni La Alberca o Mogarraz: el pueblo más bonito de España tiene miles de fósiles decorando las fachadas de sus casas y es perfecto para una escapada rural

Para quien quiera ir un paso más allá, Monsagro cuenta El Centro de Interpretación de los Mares Antiguos de Monsagro, el cual está dedicado a explicar por qué este rincón de la Sierra de Francia fue, hace más de 400 millones de años, un fondo marino. Aquí se contextualizan los fósiles de trilobites, braquiópodos y otros invertebrados marinos que hoy aparecen incrustados en las fachadas y muros del casco urbano. El centro utiliza paneles didácticos, piezas originales y reproducciones para mostrar cómo se formaron estas rocas sedimentarias durante el Paleozoico, cómo emergieron por los movimientos tectónicos y por qué en Monsagro el patrimonio paleontológico está en las propias calles. Si me permitís una recomendación personal, tenéis que ir; pues siempre digo que no hay mejor forma de visitar un lugar que entendiéndolo.