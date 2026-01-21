Ni La Alberca, ni Mogarraz: el pueblo más bonito de Salamanca tiene dos plazas principales, fue capital de la Sierra de Francia y sigue siendo un gran desconocido
Lo raro no es que Sequeros tenga dos plazas principales, lo raro es que nadie te haya hablado de ello antes, pero para eso estamos nosotros. En una sierra donde los pueblos se adaptaron a la pendiente y al espacio disponible, este decidió hacer justo lo contrario; abrirse, ordenarse y pensar a lo grande. Tiene dos plazas amplias, calles con respiración y una estructura urbana que no responde al azar. En este pueblo salmantino hubo planificación, poder y una idea clara de centralidad.
Ese urbanismo explica muchas cosas. Explica por qué Sequeros fue durante siglos la capital de la Sierra de Francia, cuando la comarca era algo más que un paisaje bonito. Explica también por qué el pueblo se siente distinto al caminarlo; menos apretado, más sereno, más consciente de sí mismo. Y explica, a su vez, porque hoy sigue siendo un gran desconocido; no porque le falte interés, sino porque tampoco se ha esforzado en demasía en llamar la atención.
Dos plazas para dos formas de vivir
Lo primero que sorprende al caminar por Sequeros es, sin duda, su estructura urbana. En lugar de una única plaza central, el pueblo se articula en torno a dos grandes espacios públicos: la Plaza Mayor y la Plaza del Moral. Y es que, Sequeros fue durante siglos un núcleo administrativo, comercial y social de primer orden dentro de la sierra.
La Plaza Mayor concentra el pulso institucional, con casas de arquitectura tradicional serrana, balcones corridos y una sensación de amplitud poco común en pueblos de montaña. La Plaza del Moral, por su parte, conserva un aire más vecinal, más cotidiano, como si el pueblo hubiera decidido repartirse la vida entre lo oficial y lo íntimo. Y es que, la magia está en el equilibrio.
Capital de la Sierra de Francia
Aquí, como en todo destino castellano que se precie, hay historia para dar y regalar. Y es que, durante la Edad Moderna, Sequeros ejerció como capital administrativa de la Sierra de Francia, un territorio que entonces tenía peso propio dentro del Reino de León. Aquí se centralizaban decisiones, se celebraban mercados y se organizaba buena parte de la vida económica de la comarca. Ese pasado explica por qué Sequeros es más abierto y espacioso que otros pueblos serranos, normalmente constreñidos por la orografía. Aquí hubo planificación, previsión y una voluntad clara de permanencia. Un trasfondo, a mi parecer, maravilloso.
Las casas de Sequeros responden al canon de la arquitectura tradicional de la Sierra de Francia, con muros de piedra, entramados de madera, balconadas y tejados sobrios. La diferencia está en el conjunto, no hay sensación de decorado ni de pueblo “preparado” para la foto rápida. El pueblo no ha sido reinventado, se ha mantenido. Y eso se nota en detalles mínimos.
Iglesias, ermitas y silencios
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción preside el casco urbano con discreción, sin imponerse. En los alrededores aparecen ermitas y caminos tradicionales que conectan Sequeros con otros núcleos de la sierra, recordando su papel vertebrador. Aquí el patrimonio se exhibe y forma parte del recorrido natural del pueblo, no de un itinerario impuesto.
Algo bueno es que, mientras otros pueblos de la Sierra de Francia reciben flujos constantes de visitantes, Sequeros ha quedado al margen del turismo masivo. No por falta de belleza, sino por una combinación de ubicación, carácter y (probablemente) voluntad.
Un pueblo que debería tener más fama
No es el más famoso, para nada el más fotografiado. Pero es, sin duda, uno de los más completos. Una combinación perfecta de historia, urbanismo singular, arquitectura coherente y una calma inherente sobrecogedora. Sequeros no compite con nadie. Y es que, en una sierra llena de nombres conocidos, este antiguo centro de poder ha decidido quedarse al margen, recordándonos que algunos de los pueblos más bellos de Salamanca siguen esperando a quien tenga curiosidad suficiente para desviarse del camino habitual.
