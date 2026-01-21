Ni La Alberca, ni Mogarraz: el pueblo más bonito de Salamanca tiene dos plazas principales, fue capital de la Sierra de Francia y sigue siendo un gran desconocido

Aquí, como en todo destino castellano que se precie, hay historia para dar y regalar. Y es que, durante la Edad Moderna, Sequeros ejerció como capital administrativa de la Sierra de Francia, un territorio que entonces tenía peso propio dentro del Reino de León. Aquí se centralizaban decisiones, se celebraban mercados y se organizaba buena parte de la vida económica de la comarca. Ese pasado explica por qué Sequeros es más abierto y espacioso que otros pueblos serranos, normalmente constreñidos por la orografía. Aquí hubo planificación, previsión y una voluntad clara de permanencia. Un trasfondo, a mi parecer, maravilloso.