Ni Albarracín, ni Santillana del Mar: el pueblo medieval más bonito de España está declarado Conjunto Histórico Artístico y tiene el bosque de Sabinas milenarias más importante del mundo

Hay que remontarse hasta la Edad Media para entender el por qué de su existencia: cuando España era algo así como un crisol de culturas (cristiana, judía y musulmana eminentemente), además de zona de frontera. Eso hizo que se levantaran un gran número de fortalezas y ciudades amuralladas para defenderse de posibles ataques. Gracias a eso, hoy han llegado hasta nuestros días como auténticos tesoros que guardan entre sus muros el paso y el peso de la historia.