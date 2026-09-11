Todos van a Albarracín, pero pocos conocen el pueblo medieval de 15 habitantes considerado "de los más bonitos de España": una iglesia mozárabe de hace más de mil años y enclavado en el Valle del Silencio

Cuando abrimos una revista y leemos un artículo de viajes o echamos un vistazo a Instagram, solemos ver siempre los mismos destinos, esos que dicen que son "los más bonitos del mundo" cuando muchas veces son solo los más famosos. No es el caso de Albarracín, puesto que su belleza es indiscutible, pero, en ocasiones, hace que olvidemos otros lugares que también son absolutamente espectaculares a pesar de su diminuto tamaño, como Peñalba de Santiago.

Las montañas de El Bierzo, en León, lo protegen, y quizá ese es el motivo por el que cuenta únicamente con 15 habitantes censados. Además de considerarse "uno de los pueblos más bonitos de España" es también un remanso de paz y tranquilidad, un auténtico oasis en medio de este caos al que llamamos mundo. La tradición es clave y se deja ver en las casas de piedra con tejados de pizarra a dos aguas, la postal más significativa del pueblo. Pero aún hay más.

Adriana Fernández

Un pueblo de postal en León

Peñalba de Santiago tiene a sus espaldas más de mil años de historia que se reflejan en la iglesia mozárabe del siglo X. A pesar de que, al verlo en mitad de la montaña, podríamos pensar que no es un territorio apto para la vida humana, comenzó a ser ocupado por ermitaños hace siglos que concurrían ermitas, cenobios y pequeños monasterios de los Montes Aquilanos, una zona más conocida como Tebaida berciana.

Las viviendas típicas del Bierzo con los montes de fondo / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

En poco más de una hora, el pueblo queda completamente recorrido, pero para disfrutarlo hay que invertir bastante más tiempo. Es uno de los enclaves que mejor conserva la arquitectura típica berciana, con un centro histórico curiosamente ecléctico. La iglesia se erigió junto a un monasterio que ya no existe, es un templo humilde en el exterior pero también una joya del mozárabe español, con un interior dominado por los arcos de herradura que dividen la nave en dos partes.

La iglesia mozárabe de Peñalba de Santiago / Istock / Antonio Lopez Velasco

Las viviendas no son de esa época. Tienen fachadas de piedra, tejados de pizarra y dos plantas. En la superior es donde se habita y en la de abajo donde se encuentran las cuadras y bodegas. Además, cuentan con terrazas de madera decoradas con flores, que acentúan, todavía más si cabe, el espíritu del Bierzo. Es tal su nivel de conservación, que más que un pueblo parece un decorado de película de temática medieval.

Las viviendas de dos plantas típicas del Bierzo en Peñalba de Santiago / Istock / Antonio Lopez Velasco

Naturaleza profunda en El Bierzo

Lo mismo sucede con todo lo que le rodea, concretamente con el valle del Silencio entre picos que alcanzan los 2.000 metros de altitud. Allí está la cueva de San Genadio, donde habitó y practicó el silencio y la contemplación como ermitaño el obispo que fundó el monasterio de Peñalba que, aunque no existe ya, tuvo gran importancia. Cerca hay también otras pequeñas aldeas, como Montes de Valdueza, San Clemente de Valdueza o Valdefrancos.

El entorno natural de Peñalba de Santiago en el corazón del Bierzo / Istock / Javier Jimenez Lopez

Hay también rutas de senderismo, como una ruta circular que comienza en Peñalba y atraviesa la cueva, los Montes de Valdueza, el monasterio de San Pedro de Montes y algún que otro río. Es de dificultad media, con desniveles complejos y 16 kilómetros de recorrido total. Una ruta más complicada es la travesía de los 2.000, que pasa por cinco cimas que superan esa altura en los Montes Aquilanos en un total de 23 kilómetros y diez horas. El colofón perfecto para conocer un entorno singular en un pueblo único.