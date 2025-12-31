Ni Albarracín, ni Pedraza: el pueblo de España que todo el mundo querrá visitar en 2026 está a los pies de los Picos de Europa

En él podrás hacer rutas como la del Monte Arabedes, de algo más de 6 kilómetros, o la del Monte La Viorna, con un desnivel de hasta 800 metros. También puedes aprovechar la cercanía del pueblo con los Picos de Europa y adentrarte a hacer alguna por allí. Además, en ellos encontrarás el Teleférico de Fuente Dé, una atracción emblemática de Cantabria que te llevará hasta el corazón de la cordillera.