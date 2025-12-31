Ni Albarracín, ni Pedraza: el pueblo de España que todo el mundo querrá visitar en 2026 está a los pies de los Picos de Europa
Una joya del norte de España con una de las localizaciones más privilegiadas del país.
Hoy ha dado inicio el año nuevo y te deseamos que esté lleno de muchos viajes. Si estás intentando organizar alguno, ya te habrás dado cuenta de que hay infinitud de destinos entre los que decidir y que es complicado quedarse solo con uno. Para ayudarte a elegir el mejor, nosotros te traemos un sitio que no va a dejarte indiferente. Además, para visitarlo no hace falta salir de España.
Estamos en un país conocido por su naturaleza, gastronomía y cultura que cuenta con un gran número de ciudades y pueblos perfectos para una escapada. En concreto, hay una pequeña localidad en el norte de España con unas calles y paisajes asombrosos que, sin duda, se va a convertir en uno de los lugares más reclamados en este nuevo año.
La puerta a los Picos de Europa
Hablamos de Potes, un pueblo cántabro de más o menos 1.300 habitantes situado en el Valle del Liébana. Debido a su localización al pie de los Picos de Europa, se dice que es su puerta de entrada. Todo lo que lo rodea es de color verde, por lo que si eres un amante de la naturaleza, Potes es el mejor destino que puedes elegir para 2026.
En él podrás hacer rutas como la del Monte Arabedes, de algo más de 6 kilómetros, o la del Monte La Viorna, con un desnivel de hasta 800 metros. También puedes aprovechar la cercanía del pueblo con los Picos de Europa y adentrarte a hacer alguna por allí. Además, en ellos encontrarás el Teleférico de Fuente Dé, una atracción emblemática de Cantabria que te llevará hasta el corazón de la cordillera.
Calles llenas de magia
Aparte de una maravillosa naturaleza, Potes cuenta con sitios que parecen sacados de un cuento. Si caminas por sus calles empedradas te encontrarás con lugares como la Iglesia de San Vicente, formada por dos templos del siglo XIV y XIX, o la Torre del Infantado, una construcción del siglo XIV que ha servido como fortaleza, cárcel y actualmente ayuntamiento.
Tampoco puedes perderte los 3 puentes principales de la localidad: el de San Cayetano, el de la Cárcel y el Puente Nuevo, o la Plaza del Capitán Palacios, la cual funciona como el centro social del pueblo y en la que podrás probar el Cocido Lebaniego, el plato típico de la zona hecho con garbanzos, patatas, compango y repollo.
Este pequeño pueblo es un sitio privilegiado que enamora a cualquiera que lo visita y un imprescindible para el 2026. Si quieres un sitio con paisajes increíbles, calles preciosas y una gastronomía impecable, ya sabes cuál debe ser tu próximo viaje. Recuerda apuntar Potes en tu lista de destinos.
