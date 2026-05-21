Todos van a Albarracín, pero dicen que el pueblo medieval más bonito de España está en Castellón: con castillo islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad

Pocos pueblos bonitos de España tienen una silueta tan reconocible desde lejos como este. Una villa fortificada que ha sido trazada a lo largo de los siglos por las diferentes civilizaciones que pasaron por ella y que todavía hoy mantiene vivo el encanto de los pueblos medievales.

Apenas suma 2500 habitantes, testigos y a la vez guardianes de un rico patrimonio histórico y arquitectónico que hace que este pueblo del interior de la Comunidad Valenciana sea único. Porque aunque muchos esteis pensando que podría tratarse de Albarracín, el lugar al que nos dirigimos hoy es otro.

Adriana Fernández

Un pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico

Situado en la provincia de Castellón, y limitando con Teruel, Morella llama la atención por su trazado medieval y su imponente castillo, ese que parece abrazar desde lo alto de la montaña las casas solariegas que acoge en el interior del recinto amurallado.

El castillo está a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. / Istock / Graham Heywood

Son casi dos kilómetros de muralla, donde todavía hoy se pueden contar seis puertas y hasta 16 torres. Es este cinturón, sumado a la silueta sinuosa y singular encaramada en la montaña, lo que le ha valido a Morella ser reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, además de ser uno de los Pueblos más Bonitos de España. No le faltan motivos para ello.

Qué ver en Morella

Morella, la joya medieval del interior de la provincia de Castellón, está considerada como la capital de Els Ports, una comarca montañosa situada entre Cataluña, Valencia y Aragón, que destaca por su riqueza natural, paisajística y patrimonial. Y Morella es el mejor ejemplo.

Morella es una joya medieval. / Istock

Se sabe que la ciudad fue fundada sobre un peñón elevado a más de mil metros sobre el nivel del mar mucho antes de la Edad Media. Porque la muela rocosa sobre la que se asienta el castillo “nos ha regalado, además, restos del Neolítico, de la Edad de Bronce y de Hierro”, tal y como señalan desde el organismo oficial de Turismo de la Comunidad Valenciana.

Y es que desde los íberos y los celtas, hasta los griegos, romanos, cartagineses y árabes, escogieron Morella para establecerse. Su impronta ha dejado huella en esa colina que dibuja la ciudad coronada por el castillo, bastión principal de la ciudad.

Un Patrimonio de la Humanidad único

De hecho se puede contemplar hasta arte prehistórico: está en Morella la Vella, a unos seis kilómetros de la Morella actual, cuna de los primeros pobladores de esta tierra. Suyas son las pinturas rupestres que decoran las cuevas del entorno, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Un claustro gótico muy bien conservado. / Istock

El castillo de Morella es su monumento más reconocible, una fortaleza inexpugnable que parece dominar un mar de montañas en este lugar, paso natural desde el interior de la provincia hasta la costa. No olvidemos que Morella, a pesar de ser un enclave montañoso, está a solo 60 kilómetros del Mediterráneo.

El centro histórico de la ciudad es un trazado sinuoso de calles estrechas, de soportales sustentados por madera y granito, y de amplias plazas adoquinadas. Pórticos, palacetes señoriales, comercios tradicionales, casas solariegas… los atractivos son incontables, pero te diremos cuáles son los lugares más bonitos que tienes que visitar si pasas por Morella.

El Palacio del Gobernador, una construcción sorprendente que fue construida en el interior de una cueva; o la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, una joya del Gótico construida entre los siglos XIII y XV. Hay que pasar para verla, porque en su interior esconde una imponente escalera del coro en talla de madera policromada y un órgano monumental con más de 3000 tubos.

Estas dos torres son la puerta de entrada a esta magnífica joya medieval. / Istock

En cuanto a sus calles, si hubiera que elegir solo una sería Blasco de Alagón, que es donde se encuentra el Ayuntamiento o el barrio de la Judería. No dejes de contemplar las torres vigía que rodean la ciudad: de las 16 que hay en toda Morella, las Torres de San Miguel son las más famosas, dos torres gemelas construidas en el siglo XIV que son la puerta de entrada a esta magnífica joya medieval.