Álava, escapada a una tierra de vinos

Otoño es un momento perfecto para disfrutar de la oferta enoturística de las comarcas de Rioja Alavesa y Ayala. Bodegas centenarias y vanguardistas, pueblos medievales y algunos de los mejores vinos del mundo te esperan
Álava es tierra de viñedos y bodegas, y pone al alcance de las personas amantes de la cultura del vino una oferta enoturística y gastronómica de primer nivel en un marco único: mar de viñas y villas medievales escoltadas por la sierra de Cantabria en Rioja Alavesa, y verdes valles en Ayala. Los puentes y fines de semana de otoño e invierno son una ocasión ideal para hacer una escapada de varios días y descubrir, disfrutar y saborear esta tierra de vinos. También para conocer Vitoria-Gasteiz, capital de Álava y Euskadi, su centro histórico y su Anillo Verde.
Comenzamos nuestro viaje en Rioja Alavesa. Las bodegas de esta comarca, integradas en la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOC Rioja), elaboran algunos de los mejores vinos del mundo y cautivan a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que recibe todos los años. Y con razón... Adentrarse en Rioja Alavesa es descubrir bodegas centenarias y vanguardistas que rezuman historia, pero también bodegas de diseño innovador que llevan la firma de arquitectos de renombre mundial como es el caso de Marqués de Riscal (Frank Ghery) e Ysios (Santiago Calatrava).
Opciones infinitas
Las bodegas Solar de Samaniego, premio The Best Of a la mejor experiencia enoturística, ofrece la propuesta ‘Beber entre líneas’ que fusiona la cultura del vino, arte y literatura; mientras que bodegas Valdelana nos invita a perdernos en su Jardín de las Variedades y relajarnos en su columpio con vistas al Ebro y un espacio de catas de vino a la luz de las estrellas. Rioja Alavesa, sus bodegas, restaurantes y empresas de servicios, ofrecen además un amplio abanico de experiencias para sentir de forma íntima la cultura del vino. Una inmersión en toda regla a través de visitas guiadas, catas comentadas, almuerzos y cenas entre viñedos y actividades tan sugerentes como vendimiar en familia o sentir los beneficios de un spa con vinoterapia.
Explora todos los planes en Rioja Alavesa aquí: rutadelvinoderiojaalavesa.com
Un rico patrimonio
Cualquier época del año es perfecta para disfrutar de Rioja Alavesa, pero los meses de otoño e invierno generan una magia especial entre los viñedos: el mar de viñas que cubre la comarca se tiñe de rojos, naranjas y amarillos dando lugar a auténticas postales y más tarde se desnuda sólo para nuestros ojos. Un verdadero espectáculo.
Callejear sin prisa entre las murallas de villas medievales como Laguardia —considerado uno de los pueblos más bonitos de España— y Labraza; tocar piedras con mucha historia en los dólmenes de la Chabola de la Hechicera (Elvillar) y El Sotillo (Leza), y el poblado prerromano de La Hoya; y conocer los lagares rupestres de Labastida son algunos ejemplos imprescindibles.
Proseguimos nuestro viaje enoturístico dando un salto del sur al norte de la provincia para conocer la segunda comarca vitivinícola de Álava: Ayala. Aquí, entre verdes prados, montañas y sorprendentes cascadas, podremos descubrir otro vino diferente, blanco, de mucha personalidad y tradición: el txakoli. Las bodegas de la zona vienen elaborando este vino con mimo durante siglos y cuentan desde hace más de veinte años con el amparo de la Denominación de Origen Txakoli de Álava. Visita sus bodegas y saborea sus vinos, y aprovecha para conocer también las queserías y probar sus quesos Idiazabal y de pastor.
Explora todos los planes en Ayala aquí: rutadeltxakoli.eus
La feria del vino
Rioja Alavesa y Ayala se unirán un año más en la feria enogastronómica Ardoaraba que tendrá lugar en el puente de diciembre en Vitoria-Gasteiz. Una oportunidad excelente para disfrutar de los vinos y la gastronomía alavesa, y conocer además la capital de Álava y Euskadi. Carpas en distintos puntos del centro de la ciudad brindan la posibilidad de probar vinos de las bodegas alavesas, saborear pintxos y participar en distintas actividades paralelas como ponencias y catas comentadas. Más información en ardoaraba.com
Recomendación
Para completar esta ruta enogastronómica con un paseo por la villa medieval de Artziniega y sus museos: el Museo Etnográfico ofrece un ‘viaje’ por la vida rural; y el Museo Santxotena permite conocer la obra de Xabier Santxotena, discípulo de Oteiza, de la mano del propio artista. Muy cerca se levanta el Conjunto Monumental de Quejana y el bosque pintado de ‘La Robleda de los Sueños’, visitas ideales para completar una ruta con vino y mucho arte. Más información sobre enoturismo y otros planes para conocer y disfrutar de la provincia de Álava en alavaturismo.eus
Puedes consultar toda la programación de la feria de Ardoaraba en ardoaraba.com
