Álava, escapada a una tierra de vinos

Las bodegas Solar de Samaniego, premio The Best Of a la mejor experiencia enoturística, ofrece la propuesta ‘Beber entre líneas’ que fusiona la cultura del vino, arte y literatura; mientras que bodegas Valdelana nos invita a perdernos en su Jardín de las Variedades y relajarnos en su columpio con vistas al Ebro y un espacio de catas de vino a la luz de las estrellas. Rioja Alavesa, sus bodegas, restaurantes y empresas de servicios, ofrecen además un amplio abanico de experiencias para sentir de forma íntima la cultura del vino. Una inmersión en toda regla a través de visitas guiadas, catas comentadas, almuerzos y cenas entre viñedos y actividades tan sugerentes como vendimiar en familia o sentir los beneficios de un spa con vinoterapia.