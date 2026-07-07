Aguas termales que brotan a 25 grados todo el año, los estrechos de un río encajonado y un balneario natural de leyenda: así es el pueblo español más bonito del verano

Suele ser durante la época de frío cuando más apetece visitar un balneario y bañarse en aguas termales, pero no tiene porque ser siempre así. De hecho, es muchísima la gente que aprovecha el verano para tomarse unos días de descanso y hospedarse en alguno de los balnearios fantásticos que hay repartidos por el territorio. En la provincia de Castellón, el pequeño pueblo de Montanejos ofrece a los visitantes un enclave termal perfecto para descubrir en cualquier época del año, pero que en verano adopta una dimensión de belleza todavía superior.

Las aguas termales son perfectas en cualquier momento del año / Istock / SimonSkafar

Rodeado por los paisajes increíbles de la comarca del Alto Mijares, Montanejos es un maravilloso pueblo rural al que escapar del estrés y jaleo del día a día. Uno lugar donde volver a conectar con uno mismo, a la vez que conectamos con el entorno natural; ya sea con un baño en las aguas termales de la villa o con algún paseo por los senderos de los alrededores, Montanejos es el destino perfecto para un verano sin preocupaciones.

Adriana Fernández

Aguas termales para todo el año

Ubicado a poco más de una hora al oeste de la ciudad de Castellón de la Plana, la villa de Montanejos, con una población que no llega a los 650 habitantes, es especialmente conocida por el enclave de aguas termales que guarda. El pueblo se encuentra a orillas del río Mijares, que un poco más arriba alberga la icónica Fuente de los Baños, un manantial de aguas termales donde el agua brota a 25ºC durante todos los días del año.

El enclave de la Fuente de los Baños / Istock / Eva Garcia Sanchez

La fuente está enclavada en uno de los estrechos que crean los meandros del río después de haber pasado por el embalse del Arenós. Ideal para darse un baño, la zona está rodeada por una impresionante garganta de roca caliza que se eleva hasta los 15 metros y es atravesada por las aguas del río. Junto a la zona de baño, que se extiende unos 100 metros, cerca de la fuente destaca la misteriosa Cueva Negra, en el interior de la cual se han encontrado restos arqueológicos.

De vuelta al pueblo, las aguas termales del Balneario de Montanejos son muy preciadas. Ofreciendo unas magníficas vistas al paisaje de alrededor, la zona central de las instalaciones cuenta con una piscina termal, duchas de contraste y jacuzzi. Desde el balneario se ofrecen diferentes tratamientos termales, los cuales combinan el carácter médico-terapéutico de las aguas con la relajación, la desconexión y el bienestar que buscan los huéspedes.

Las calles de Montanejos

De un marcado carácter rural, Montanejos alberga un bonito patrimonio histórico y cultural que merece mucho la pena conocer. Construida a finales del siglo XVIII, la iglesia de Santiago Apóstol es el principal templo religioso de la villa. Además de su cúpula de un profundo color azul marino, en su interior destacan las representaciones de los cuatro Evangelistas, realizadas al fresco a finales del siglo XVIII. Frente a la iglesia se erige la Torre Árabe, integrada a la fachada del antiguo Palacio de los Condes de Vallterra y declarada Bien de Interés Cultural.

La Torre Árabe de Montanejos / Coentor

A parte de la Fuente de los Baños, el entorno del pueblo esconde varios rincones naturales inmejorables. Impresionantes de recorrer son los estrechos que se extienden por el río; se trata de dos cañones con paredes verticales que en algunos puntos llegan a alcanzar los 100 metros de altura. También de paredes altísimas es el Barranco de la Maimona, un destino muy popular para los más aficionados a la escalada, pues guarda más de 400 vías.