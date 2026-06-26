Aguas cristalinas, arena blanca y unas vistas de infarto en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas: esta es la playa de Galicia donde puedes dormir este verano

Uno de los entornos naturales más espectaculares que encontramos en todo el territorio español, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia esconde algunos de los rincones más bonitos en tierras gallegas. Extendiéndose desde la ría de Arousa hasta la de Vigo, el parque comprende por las islas de Cíes, Ons, y los archipiélagos de Cortegada y Sálvora. Es precisamente en la isla de Ons donde la playa de Area dos Cans se extiende en todo su esplendor.

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es una de las mayores maravillas naturales de la península / Istock / Karen Goncalves

Con unas vistas maravillosas a la ría de Pontevedra, la playa es uno de los rincones más especiales no solo de la Isla de Ons, sino de todo el parque nacional. Con su arena fina y dorada, bañada por las aguas turquesa del Atlántico, Area dos Cans ofrece uno de los paisajes más pintorescos que podemos encontrar en toda la península ibérica, y del que se puede disfrutar durante todo el día a lo largo del año.

Adriana Fernández

Paraíso tranquilo

Como el resto de islas del parque nacional, el único acceso a la Isla de Ons es a través del mar. Así, para llegar hasta ella es en barco, ya sea en una embarcación privada o en ferry. La isla cuenta con un pequeño núcleo urbano, en el que viven cerca de 100 personas. En la pequeña villa, además, un par de establecimientos de restauración ideales para disfrutar de un buen día de verano, con el Atlántico y la ría de Pontevedra como telón de fondo.

Más en el centro de la isla se encuentra el Camping Isla de Ons, el lugar perfecto para vivir la isla desde dentro y entender su ritmo y su belleza. Con un modelo de alojamiento sostenible, adaptado al entorno y pensado para quienes valoran lo esencial, este es el lugar donde volver a conectar con la naturaleza, dormir bajo las estrellas y descubrir una de las islas más salvajes y auténticas de todo el territorio español.

El camping se adapta a todo tipo de visitantes, ya que no solo cuenta con la tradicional zona de acampada en las que se instalan tiendas estándar; alberga también una moderna área de glamping, la cual cuenta con todas las comodidades necesarias para hacer que la estada sea lo más placentera posible.

Un pedacito de cielo

Extendiéndose junto al núcleo urbano y el muelle de la isla, la playa de Area dos Cans parece sacada de cualquiera de las paradisíacas islas del Caribe. El agua cristalina en frente y el entorno natural de la isla detrás, para acceder a su arena basta con bajar por la pasarela de madera que se encuentra en uno de sus extremos.

La isla tiene una pasarela de madera que recorre su costa / Istock / jessicahyde

Aparte de ofrecer la oportunidad idónea para disfrutar del Sol y la brisa marina, con ese olor a sal tan característico del verano, la playa de Area dos Canses un sitio maravilloso para descubrir el fondo marino de la isla. Sus aguas son transparentes y poco profundas, por lo que tanto mayores como pequeños pueden disfrutar de un baño en el que descubrir los secretos que esconde.

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