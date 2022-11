¿Un aftertelework por las Islas Canarias?

Aléjate de ese mal clima y disfruta del aftertelework canario



Las desavenencias diarias entre compañeros de trabajo o la llegada del invierno nos alejan del buen clima. Pero no hay amistad, por muy insufrible que sea, que no se selle con un aftertelework en el mejor clima del mundo. Y es que en las Islas Canarias tienes miles de planes llenos de buen rollo. Aquí no solo puedes cuidar tu lado más zen entre bosques de laurisilva, también puedes lanzarte en parapente, bucear en aguas cristalinas o descubrir los mejores carnavales del archipiélago. Toma nota: la temperatura media anual es de 23ºC, lo que te permitirá hacer actividades al aire libre en cualquier época del año. Además, las facilidades de transporte y las distancias cortas dentro de las Islas harán que descubrir cada rincón sea de lo más confortable.



Quédate con los mejores planes de aftertelework isleño

Descubre más de 1.500 km de costa Aquí podrás desconectar de la pantalla y oír la playlist “sonido del mar” cuando quieras. Hay playas vírgenes, urbanas, accesibles, aisladas… ¡en total más de 500 diferentes donde perderse! Y todas ellas pueden disfrutarse los 365 días del año, gracias a las más de 3.000 horas de sol anuales del archipiélago canario.

Surfea, bucea y pedalea sin parar

El sol, el viento y la particular geografía de la costa canaria hacen posible la práctica de multitud de deportes acuáticos como el surf, el windsurf, el kitesurf o el paddle surf. Si quieres dominar las olas, ¡aquí nunca va a faltarte una tabla a la que subirte después de teletrabajar!

Sorprende a tu paladar con la gastronomía local

El archipiélago es tierra de fusión y contrastes, lo que da lugar a una cocina con mucha identidad y sabor. Por ello, en tu menú no pueden faltar productos con Denominación de Origen Protegida como los vinos volcánicos y los quesos. ¡Es hora de cambiar las horas extra por nuevas experiencias gastronómicas!

Imprégnate de la cultura canaria

A tu aftertelework isleño no puede faltarle una pincelada de cultura y arte, pues aquí hay tradiciones centenarias, fiestas populares únicas y mucha artesanía local por descubrir. Además, no hay nada como dejarse sorprender por las historias que esconden las calles de ciudades y pueblos canarios.

Piérdete entre bosques llenos de historia

Cuando apagues el ordenador, enciende tus ganas de naturaleza. Recárgate de energía positiva y siente la auténtica calma explorando senderos de bosques milenarios u observando paisajes volcánicos inéditos.

Si eres más de retos de altura, no puede faltarte una subida hasta el pico del Teide: una ruta de trekking exigente, pero con unas vistas que te dejarán sin aliento.

Vive el ocio nocturno LGTBI

Clubs, galas Drag Queen o fiestas temáticas son algunas de las muchas ofertas de ocio nocturno LGBTI que puedes encontrar en las Islas Canarias. Disfrútalas a tu ritmo y sin complejos, tu tiempo libre también se merece un brindis a la diversión… ¡y al color!