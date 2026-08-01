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Ni A Coruña ni Menorca, la AEMET dicta sentencia sobre el mejor lugar para ver el eclipse: "Son la apuesta más segura frente a las nubes del Cantábrico"

La posición dentro de la franja de totalidad será importante, pero la nubosidad puede marcar la diferencia entre contemplar el fenómeno o perderlo por completo.

La AEMET tiene claro dónde habrá más opciones de ver el eclipse

La AEMET tiene claro dónde habrá más opciones de ver el eclipse / Istock

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Andrea Gómez Bobillo

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La cuenta atrás para el gran eclipse total de Sol del 12 de agosto ya ha comenzado y miles de personas planean dónde contemplarlo. Aunque de primeras lo normal sería pensar que lo mejor es situarse junto al mar o viajar a algunos de los destinos turísticos más conocidos del norte de España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva tiempo insistiendo en un detalle clave: el éxito de la observación dependerá tanto de la posición dentro de la franja de totalidad como del estado del cielo.

Estos son los 10 pueblos de Asturias perfectos para ver el eclipse solar total

Hay pueblos perfectos para ver el eclipse solar total / Istock / Douglas Rissing

Y ahí la climatología juega un papel decisivo. Las estadísticas recopiladas por la AEMET muestran que, en pleno mes de agosto, las mayores probabilidades de disfrutar de un cielo despejado se concentran en buena parte del interior de Castilla y León y el valle del Ebro, mientras que la fachada cantábrica presenta un riesgo significativamente mayor de nubosidad baja y bancos de niebla asociados a la influencia del mar. Por tanto, habrá que mirar al cielo… varios días antes.

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Sara Fernández García

Durante un eclipse total de Sol basta una fina capa de nubes para arruinar completamente la experiencia. A diferencia de otros fenómenos astronómicos, que pueden prolongarse durante horas, la totalidad apenas dura unos minutos. Si el Sol queda oculto tras la nubosidad en ese instante, no habrá segunda oportunidad y quién sabe si tendremos la ocasión de volver a vivir algo así.

Por ese motivo, la AEMET insiste en que quienes planeen desplazarse para contemplar el eclipse no deben fijarse únicamente en el mapa de la franja de totalidad. También conviene analizar el comportamiento habitual de la atmósfera durante la primera quincena de agosto.

El Cantábrico tiene paisajes espectaculares, pero también más riesgo de nubes

Buena parte de la franja de totalidad atravesará Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, regiones que cuentan con algunos de los paisajes más espectaculares del país. Sin embargo, todas ellas comparten un factor meteorológico que puede complicar la observación.

Durante agosto es relativamente frecuente la aparición de nubosidad baja y nieblas típicas de zonas costeras, especialmente durante las primeras y últimas horas del día. Aunque esas nubes pueden disiparse con rapidez, también pueden persistir durante buena parte de la jornada.

Pero que no cunda el pánico si ya tienes elegida esta zona para el día 12. No significa que el eclipse vaya a verse mal en la costa cantábrica. De hecho, podría disfrutarse con un cielo completamente despejado. Simplemente implica que, desde un punto de vista estadístico, las probabilidades de encontrar nubosidad son superiores a las de otras regiones del interior.

Castilla y León y el Valle del Ebro aparecen entre las favoritas

La AEMET sitúa una amplia franja del interior de Castilla y León entre las zonas que históricamente presentan mejores condiciones para la observación.

Moradillo de Roa, Burgos

Moradillo de Roa, Burgos / Istock / t

Provincias como Burgos y Soria registran durante el mes de agosto muchos días despejados y una menor influencia de la nubosidad marítima, por lo que muchos puntos de la meseta son muy buenos candidatos para contemplar el eclipse. Además, muchos municipios de estas provincias se encuentran dentro de la franja de totalidad.

La otra gran apuesta es el valle del Ebro. La Rioja, buena parte de Navarra y Aragón presentan habitualmente condiciones atmosféricas más estables durante agosto que las registradas en la costa cantábrica por la menor influencia directa del mar, que favorece la presencia de cielos despejados durante buena parte del verano y reduce el riesgo de bancos de niebla.

Haro, La Rioja

Haro, La Rioja / Istock

Ciudades como LogroñoHaroMiranda de Ebro o Tudela, así como numerosos municipios de su entorno, aparecen entre los lugares donde las estadísticas meteorológicas ofrecen una mayor confianza para disfrutar del eclipse si finalmente las previsiones a corto plazo acompañan.

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Aun así, los propios meteorólogos recuerdan que ninguna estadística puede sustituir a una previsión específica. Las condiciones reales del 12 de agosto dependerán de la evolución atmosférica de esa semana. Por eso, la recomendación principal es seguir atentamente los pronósticos de la AEMET durante los días previos y, si puedes, tener cierta flexibilidad para moverte a otro lugar (posiblemente, incluso unas decenas de kilómetros pueden marcar la diferencia).

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