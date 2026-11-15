Su administración presume de ser "el pueblo más afortunado de España" y el Gordo ha caído aquí siete veces: la capital valenciana de la cerámica, con fábricas antiguas, una escuela centenaria y el aeropuerto a un paso

A poco más de ocho kilómetros al oeste del centro de Valencia (y literalmente pegado a las pistas de su aeropuerto, que ocupa parte de su término municipal), hay una ciudad que se ha ganado una fama doble y de lo más curiosa. Por un lado, es parada obligatoria cada otoño para miles de personas dispuestas a hacer cola con tal de comprar un décimo de lotería; por otro, es el lugar donde lleva más de 700 años cociéndose la cerámica más famosa de toda la costa mediterránea.

Escuela de Cerámica de Manises / Wikimedia Commons / Zarateman

Hablamos de Manises, en la comarca de l'Horta Sud. Muchos viajeros solo conocen su nombre porque es donde aterrizan cuando vuelan a Valencia, pero te aseguramos que merece la pena si te bajas un par de paradas antes en las líneas 3 o 5 del metro. Vas a encontrarte un destino con talleres centenarios que siguen manchándose las manos de barro, fachadas revestidas de azulejos brillantes y una administración de lotería que tiene a medio país pendiente de sus bombos cada 22 de diciembre.

Lucía Alfonso González

Siete Gordos desde 1971 y una administración en boca de todos

La localidad sale en los telediarios todos los años durante el sorteo de Navidad. El primer premio ha caído aquí nada menos que siete veces: arrancó en 1971, repitió en 1986 y, desde 2012, parece haberle cogido el gusto al pueblo volviendo en 2013, 2018, 2022 y 2023. La culpable de esta racha reciente es Lotería Manises, situada en la avenida dels Tramvies, que ha despachado esos cinco últimos Gordos y no duda en colgarse la etiqueta de ser "el pueblo más afortunado de España".

El tirón es tan bestia que se ha colado entre las administraciones que más venden de todo el país (solo en la campaña navideña de 2024 llegó a mover más de 600.000 décimos, según datos recogidos por RTVE). Creas o no en la suerte, a ver quién pasa por Manises sin estar tentado a dejarse caer por la ventanilla de esta administración.

Siete siglos de barro, loza dorada y fábricas centenarias

Desde principios del siglo XIV, aprovechando la herencia de los antiguos alfares musulmanes, los artesanos locales empezaron a fabricar una loza con reflejos metálicos y dorados que causó auténtico furor en las cortes europeas y en los puertos del Mediterráneo. El oficio creció tanto que, a comienzos del siglo XX, el municipio llegó a tener más de cien fábricas funcionando a pleno rendimiento.

Antigua fábrica de Manises / Wikimedia Commons / 19Tarrestnom65

Lo mejor es perderse por el Barri dels Obradors, el antiguo barrio de los alfareros, donde todavía sobreviven viejos hornos y galerías subterráneas del siglo XVIII, para conocer un poquito más de esta parte de la historia de Manises. Y aunque el Museo de Cerámica de Manises permanece cerrado temporalmente desde agosto de 2026 por obras de reforma, puedes aprender del oficio visitando talleres que siguen funcionando.

Estatua al ceramista José Gimeno Martínez (1889-1967) / Wikimedia Commons / Frédéric Almaviva

Pero si no quieres entrar en ningún taller, también puedes disfrutar de este arte paseando por las calles. Si te acercas a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, levantada en el siglo XVIII, te llamará la atención enseguida su cúpula cubierta de tejas con ese reflejo dorado tan característico, además de la decoración cerámica de su interior. Muy cerca merece la pena pasarse por la antigua fábrica de Francisco Valldecabres, con una fachada neoclásica inspirada en la mismísima Lonja de la Seda de Valencia, y echar un vistazo a los paneles cerámicos del Mercado Municipal de Los Filtros, que retratan escenas cotidianas de los mercados del siglo XVIII.

Asociación Valenciana de Cerámica, Manises, Valencia. / Wikimedia Commons / StellarD

En octubre de 1916 abrió sus puertas la Escuela Práctica de Cerámica de Manises, que durante décadas fue el único centro de toda España donde se podía sacar una titulación superior en esta especialidad. Hoy sigue formando a nuevas generaciones de artistas y diseñadores bajo el nombre de Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises.