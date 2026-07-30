Ni coche, ni carretera: estas son las ciudades de España a golpe de tren donde los mayores de 65 podrán ver el eclipse solar total

Uno de los eventos astronómicos más importantes e icónicos hasta la fecha tendrá lugar este 12 de agosto, hablamos del eclipse solar total, para aquellos que no estén familiarizados sobre este fenómeno, básicamente se trata de un suceso donde la luna se interpone entre el sol y la Tierra, creando una sombra que oscurece varias partes del planeta y transforma el día en noche en tan solo unos pocos minutos.

Adriana Fernández

Para poder disfrutarlo no hace falta ponerse las botas de montaña, pasar horas en el coche ni volver de noche por carreteras sin visibilidad. En Viajar te proponemos un plan mucho más inteligente y cómodo, una lista de capitales perfectamente conectadas en tren donde nuestros viajeros mayores de 65 años podrán ver el eclipse tranquilamente, con un café en la mano y sin mover la silla del centro de la ciudad.

Estos serán los mejores lugares para disfrutar del eclipse solar / Istock / Sirbouman

Lamentablemente, será solo en una franja del territorio donde podrá verse este gran suceso astronómico. Atravesará la península de noroeste a sureste, pasando por comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Es el primer eclipse solar total visible desde el territorio peninsular desde 1905, ya que el de 1959 solo se pudo ver desde el territorio canario, por lo que lo convierte en algo mucho más especial.

La ciudad de León es una de estas tres fortunadas. / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Tres capitales para ver el eclipse a pie de estación

Estas capitales combinan la comodidad del tren de alta velocidad o media estancia con una buena gastronomía y distintos puntos de la ciudad donde verás en su total y natural belleza, un acontecimiento astronómico que te dejará impactado y con ganas de más.

Palencia

Si hay una gran favorita en esta lista, esa es sin duda Palencia. Básicamente, es la capital mejor situada respecto al centro del eclipse, lo que significa que aquí el Sol se va a tapar por completo durante más tiempo, casi un minuto y 45 segundos a oscuras.

Centro histórico de Palenzuela, Palencia, Castilla y León, España / Istock / Miguel Habano

Lo mejor de todo es que no hay que dar vueltas. A solo ocho minutos andando de la estación de tren encuentras el Parque del Salón de Isabel II, una zona verde supereconómica y orientada hacia el oeste-noroeste, perfecta para ver cómo baja el Sol. Otra opción buenísima si te apetece estar cerca del agua es el Paseo de la Julia, un camino llano cerca del río donde sentarte a disfrutar del espectáculo tranquilamente.

Vista panorámica desde el dron en la ciudad de Palencia. España / Istock / JackF

León

Otra gran apuesta es León, sobre todo si lo que buscas es observar el fenómeno astronómico dentro de un entorno histórico que te dejará sin palabras. Cuando bajes de la propia estación de tren, solo tendrás que cruzar el río Bernesga por un puente peatonal para poder estar en el centro en menos de diez minutos.

El río Bernesga fluye a través de la ciudad de León en un día soleado / Istock / Ale Astu

La Plaza de la Regla, justo enfrente de la Catedral, es un lugar mágico donde poder disfrutar de este espectáculo y ver cómo sus torres góticas se van oscureciendo; en cambio, si prefieres algo mucho más espacioso, la explanada de San Marcos, junto al Parador, es perfecta para ti. El mejor plan si quieres comer los mejores platos en el Barrio Húmedo e ir caminando a ver el eclipse sin prisas.

Vista de la plaza principal (Plaza Mayor) en León, España. / Istock / armando oliveira

Teruel

Como se prevé, al tratarse de un evento tan especial y único, serán muchos los desplazamientos a los diferentes lugares peninsulares donde se podrá ver el eclipse solar. Pero si tú buscas un lugar más tranquilo y donde no haya tanta masificación de gente, Teruel es tu sitio elegido. La estación está justo al lado del casco histórico y tiene un ascensor público en la Escalinata Neomudéjar.

Pueblo de Valderrobres con su puente y castillo al atardecer en Teruel, España. / Istock / StockPhotoAstur

El Paseo del Óvalo es un lugar mágico para ver el eclipse, ya que es como un gran balcón natural orientado al oeste con unas vistas preciosas, pero si prefieres un espacio más verde y espacioso, el Parque de Los Fueros es para ti. Un plan perfecto si quieres tapear un buen jamón de Teruel en la Plaza del Tórico e ir caminando a ver el eclipse sin prisas.