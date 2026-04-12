No es Segovia, es Valencia: el acueducto romano del siglo I declarado Bien de Interés Cultural que alcanza los 36 metros y se abre paso entre la roca
La construcción del acueducto de Peña Cortada se sitúa en época romana y combina tramos excavados en roca con estructuras elevadas.
Puede que no lo tengas en el radar, pero en el interior de la provincia de Valencia hay una obra romana que no se puede contemplar desde lejos, sino que hay que caminar sobre ella. Hablamos del acueducto de Peña Cortada, declarado Bien de Interés Cultural en 2004.
Tiene un trazado que se va descubriendo poco a poco, entre paredes de roca, senderos y pasos excavados en la montaña, lo cual es la principal diferencia frente a otros acueductos más conocidos. A medida que se avanza, aparecen cortes en la roca, canales tallados y, en algunos puntos concretos, estructuras elevadas que permiten salvar el desnivel del terreno.
Un acueducto romano integrado en la montaña
El acueducto de Peña Cortada se sitúa en época romana, y la mayoría de estudios lo encuadran en el siglo I d.C., aunque no existe una fecha concreta. Formaba parte de un sistema hidráulico más amplio destinado a transportar agua desde el río Tuéjar a distintos asentamientos. Hoy discurre por los municipios de Tuéjar, Chelva, Calles y Domeño y la longitud de los restos hallados es de 28,6 kilómetros, aunque se habla de que esta obra de la ingeniería civil pudo llegar a ser tres veces más larga. Eso lo convertiría en el más largo de la Península.
Lo que lo hace especialmente interesante es su adaptación al relieve. En lugar de construir una estructura continua, los ingenieros romanos combinaron distintas soluciones según el terreno. Excavaron canales directamente en la roca, abrieron pasos en la montaña y levantaron tramos elevados cuando era necesario salvar barrancos como el de la Cueva del Gato (la imagen más conocida del recorrido).
Los arcos y el tramo más reconocible
El punto más conocido del acueducto es el tramo en el que se conservan varios arcos de piedra. En esta parte, la estructura alcanza aproximadamente los 36 metros de altura.
A diferencia de otros acueductos, aquí el protagonismo no está solo en los arcos. Justo antes y después de este tramo aparecen pasos estrechos excavados en la roca y un corte artificial que atraviesa la montaña. Ese pasillo, tallado directamente en la piedra, es uno de los elementos más característicos y el que da nombre al paraje.
Consejos prácticos para organizar la visita
Para visitar el acueducto de Peña Cortada tienes que recorrer una ruta a pie que atraviesa distintos tramos del antiguo canal. Los accesos más habituales parten desde localidades cercanas como Chelva o Calles.
Hay pasos estrechos y zonas elevadas, por lo que conviene caminar con cuidado, especialmente si hay mucha afluencia o el terreno está húmedo. Más allá del acueducto, el entorno tiene peso propio por los barrancos, la vegetación mediterránea y unas vistas abiertas que te acompañan durante todo el recorrido.
Antes de acercarte al acueducto de Peña Cortada, ten en cuenta que no se trata de un espacio completamente acondicionado y puede haber tramos que no estén señalizados. Además, hay zonas donde la caída puede ser muy peligrosa, por lo que hay que ir con mucho cuidado.
También es recomendable evitar las horas centrales del día en verano, porque hay partes del recorrido con poca sombra y puede hacerse difícil la caminata en esas condiciones. Como es de esperar, el tramo de los arcos puede concentrar bastante gente, lo que cambia la experiencia. Busca el momento que más te cuadre para evitar coincidir con muchos otros viajeros y poder disfrutar de esta maravilla con toda la tranquilidad.
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