No es Segovia, es Valencia: el acueducto romano del siglo I declarado Bien de Interés Cultural que alcanza los 36 metros y se abre paso entre la roca

El acueducto de Peña Cortada se sitúa en época romana, y la mayoría de estudios lo encuadran en el siglo I d.C., aunque no existe una fecha concreta. Formaba parte de un sistema hidráulico más amplio destinado a transportar agua desde el río Tuéjar a distintos asentamientos. Hoy discurre por los municipios de Tuéjar, Chelva, Calles y Domeño y la longitud de los restos hallados es de 28,6 kilómetros, aunque se habla de que esta obra de la ingeniería civil pudo llegar a ser tres veces más larga. Eso lo convertiría en el más largo de la Península.